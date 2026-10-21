Por: EL PILON SA

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La familia Morales, icónica en el mundo vallenato, está próxima a celebrar el nacimiento de una nueva generación que lleva consigo el legado artístico y sentimental de sus predecesores. Según la información compartida por Samuel Morales, hijo de Kaleth Morales, el nombre del bebé que espera junto a su esposa, Indira Santa María, será Kalet, con una escritura particular: sin la letra h. Samuel explicó que “el nombre real de mi papá era sin la H, por ende, mi hijo también lo tendrá sin la H”, aludiendo a la preferencia original de su padre, el fallecido cantante y compositor Kaleth Morales. Así, la elección del nombre busca no solo homenajear la memoria de Kaleth, sino también destacar la autenticidad y la esencia familiar a través de un detalle tan significativo como la ortografía.

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El segundo nombre del niño será Miguel, en honor a su bisabuelo Miguel Morales, reconocido artista y exintegrante de la agrupación Los Diablitos. Este gesto resalta el valor que la familia otorga a la tradición y a la continuidad del nombre en cada generación, pues el pequeño será conocido como Kalet Miguel Morales Santamaría. La noticia se conoció mediante una revelación de género innovadora: Samuel e Indira, con los ojos vendados, se encontraron con un lienzo azul que confirmó la llegada de un niño. De acuerdo con lo publicado por Indira Santamaría en su cuenta de Instagram, este emocionante momento también conmovió a Nevis Troya, madre de Kaleth Morales, quien celebró la noticia acercándose a besar el retrato de su hijo.

Samuel Morales e Indira Santamaría ya son padres de su primera hija, Kalieth Morales Santamaría, nacida en julio de 2025. Actualmente, viven la expectativa del segundo bebé, anunciado en septiembre de 2026, mes en el que también se comprometieron durante una romántica propuesta junto al mar en el departamento del Atlántico, cerca de Barranquilla, según lo reportado por la cuenta CASA DEL VALLENATO en Instagram. Kaleth Morales, recordado por su huella en la música vallenata, falleció el 24 de agosto de 2005 a los 21 años tras un accidente de tránsito. Su figura permanece vigente en la memoria de los seguidores del género y ahora su nombre, aunque escrito de forma diferente, sigue presente en la descendencia de su familia, reforzando el homenaje permanente a su vida y carrera.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué el hijo de Samuel Morales llevará el nombre Kalet y no Kaleth?

Samuel Morales aclaró que su hijo llevará el nombre Kalet, sin la letra h, debido a que el nombre real de su padre, Kaleth Morales, originalmente se escribía sin esa letra. La decisión busca mantener la autenticidad y respetar la preferencia original, de acuerdo con la explicación de Samuel proporcionada en sus declaraciones públicas.

¿Quiénes son los miembros homenajeados en el nombre Kalet Miguel Morales Santamaría?

El nombre Kalet Miguel Morales Santamaría reúne a tres generaciones de la familia Morales. Kalet hace referencia al fallecido cantante Kaleth Morales; Miguel es un tributo al bisabuelo Miguel Morales, reconocido cantante y exintegrante de Los Diablitos; y Morales Santamaría conforma el apellido familiar que une a las dos ramas parentales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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