Una niña de 12 años murió en el sector de Caribe Verde, en Barranquilla, tras sufrir una presunta descarga eléctrica cuando salió de su habitación para buscar a su gato. La tragedia causó conmoción entre los residentes, quienes aseguran que el riesgo asociado a un poste cercano había sido reportado varios meses antes.

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La abuela de la menor contó que la niña acostumbraba dormir con su mascota y que, al notar que el animal no estaba en el lugar habitual, decidió salir a buscarlo. “Ella duerme con su gatito y como que no vio el gatito y abrió la ventana del cuarto donde duerme la mamá y por ahí salió”, relató la mujer al explicar lo que habría ocurrido antes del accidente.

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Según la versión conocida, la menor habría llegado hasta el área donde se encontraba el poste señalado por los vecinos. La oscuridad y la humedad del suelo son factores que habrían incidido en el accidente, aunque las circunstancias exactas en las que ocurrió la descarga eléctrica deberán ser establecidas.

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Tras la muerte de la niña, los habitantes de Caribe Verde expresaron su preocupación e indignación, pues aseguran que el problema ya había sido advertido entre tres y cuatro meses atrás. Jhon Saleve, residente del sector, afirmó que las anomalías en el lugar no eran recientes y que la situación ya se había denunciado. “Yo ya tenía como más de tres o cuatro meses. Ya eso estaba denunciado, pero tú sabes que aparece una anomalía, aparece otra”, manifestó.

Ante lo sucedido, los vecinos pidieron que se inspeccionen las instalaciones cercanas al poste para determinar si existen fallas eléctricas o estructurales que representen un peligro para la comunidad. También esperan que se adopten las medidas necesarias para corregir cualquier irregularidad y evitar que una tragedia similar vuelva a ocurrir.

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