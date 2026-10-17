Un padre de familia denuncia que su hija recién nacida fue separada de sus brazos en la Clínica Palermo de Bogotá y trasladada a un hogar sustituto del ICBF, en medio de un entorno familiar marcado por el trastorno límite de personalidad (TLP) de la madre, el consumo de sustancias psicoactivas durante el embarazo y un cuadro de depresión posparto. El caso fue revelado en entrevista con el programa Bajo Sospecha, de Pulzo. Sigue a PULZO en Discover

Asimismo, Navas asegura que la trabajadora social de la Clínica Palermo reportó al ICBF que ambos padres eran consumidores problemáticos de marihuana, LSD, MDMA y éxtasis, y que no existían controles prenatales. Sin embargo, él indica que si hubo controles y que jamás le practicaron una prueba toxicológica. “Ustedes, ¿Cómo se atreven a globalizar un concepto de mi exesposa para que los dos papás seamos los que estemos en problemas con el ICBF?”, reclamó Navas a la trabajadora social, según consta en un audio que él mismo grabó.

La propia Clínica Palermo reconoció en un comunicado que Navas nunca fue sometido a una prueba toxicológica por no ser paciente de la institución, y que no hubo ningún altercado ni intento de sustracción de la menor, contradiciendo el reporte inicial. Navas ya interpuso una denuncia penal por calumnia e injuria ante la Fiscalía General de la Nación contra la trabajadora social y pidió al Consejo Nacional de Trabajo la suspensión de su tarjeta profesional.

En cuanto a la madre, Navas describió episodios de ideación suicida y desregulación emocional severa durante el posparto. En un audio reproducido en la entrevista, Gutiérrez afirmó: “Ya no tiene sentido nada, solo es negro. Yo ya no tengo nada más que hacer y no tengo nada más que ofrecer. Solo pienso en entrar en estado vegetal y decir que no puedo más”. El padre reconoció no estar capacitado para manejar esa situación: “Yo no soy un profesional de la salud, no sé cómo manejar esta situación”, expresó.

El ICBF informó a Bajo Sospecha que la niña permanece bajo cuidado institucional especializado mientras avanza el proceso administrativo de restablecimiento de derechos, y que se abstiene de entregar información que permita identificarla. Sin embargo, el hombre también aseguró que no es el único afectado: “La cantidad de casos que me han llegado de personas que han sido vulneradas en esa clínica”, afirmó, y anunció que prepara una acción colectiva junto con activistas y otras familias que habrían vivido situaciones similares con reportes de esa institución al ICBF.

¿Qué es el trastorno límite de personalidad y cómo afecta la maternidad?

El TLP es un trastorno de salud mental que provoca inestabilidad emocional intensa, impulsividad y dificultad para mantener relaciones estables. En el contexto del embarazo y el posparto, la falta de tratamiento adecuado puede agudizar los síntomas y aumentar el riesgo de rechazo hacia el bebé, como ocurrió en este caso según el relato del padre. (Lea también: “¿Cuántas muertes más?”: familia de barbero asesinado por menor de edad pide que cambien las leyes

¿Qué pasos debe cumplir el padre para recuperar la custodia de la bebé?

De acuerdo con lo explicado por Navas, el ICBF le exigió completar un curso de pautas de crianza llamado CUES, asistir a valoración psicológica en el centro Revivir y cumplir ocho sesiones terapéuticas en temas como resolución de conflictos y responsabilidad parental. Es el defensor de familia, y no un juez, quien tomará la decisión final sobre la medida de protección de la menor.

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