Por: El Espectador

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La Universidad Autónoma del Caribe ha experimentado un periodo de inestabilidad en su dirección tras la ocupación de la rectoría por parte de tres personas en lo que va de 2026, situación que llevó al Ministerio de Educación a tomar medidas para resolver la incertidumbre institucional. De acuerdo con un comunicado de la universidad, el Ministerio de Educación Nacional, conocido como Mineducación, inició el proceso de inscripción de Jorge Senior como rector, con lo que queda "ratificado como rector y representante legal" de la institución.

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Jorge Senior fue designado como rector en marzo de 2026, tras la decisión del Consejo Directivo de la Universidad Autónoma del Caribe. Sin embargo, su permanencia en el cargo fue puesta en duda cuando una decisión judicial de primera instancia ordenó el retorno de Silvia Gette. Esta exrectora había ocupado el cargo entre 2003 y 2012, año en el que salió en medio de una investigación por la que posteriormente fue condenada, según relató El Espectador. La argumentación del fallo que ordenaba el reintegro de Gette señalaba que al removerla, hace más de una década, se le habían vulnerado sus derechos.

No obstante, la situación dio un nuevo giro cuando un juez de segunda instancia revocó el fallo anterior. El argumento principal para no restituir a Gette fue que la universidad había cambiado en su estructura administrativa e institucional, lo que hacía inviable su regreso con las condiciones de 2012. Esta decisión se conoció el viernes de la semana pasada.

Esa misma jornada, el Consejo Directivo de la universidad anunció la elección de Ana Bernarda Sajer como nueva rectora, pero sin aclarar si la nominación de Senior había sido oficialmente anulada. Esto generó aún más confusión respecto a la directiva legalmente reconocida.

En la noche del jueves siguiente, la universidad divulgó un comunicado donde asegura que el Ministerio de Educación había ratificado a Jorge Senior en la rectoría, mediante el inicio de su inscripción como representante legal en el registro de instituciones de educación superior. La comunicación resaltó además que el Consejo Superior Universitario asumirá la responsabilidad de las decisiones institucionales, desplazando al Consejo Directivo, que fue el órgano que nombró a Sajer.

Con la ratificación de Senior, se mantendría la elección original para el periodo 2026-2030, y la salida de Gette, al carecer de recurso de apelación, termina el conflicto en torno al liderazgo en la universidad, de acuerdo con la información oficial divulgada por la institución.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién es el rector oficial de la Universidad Autónoma del Caribe en 2026?

En 2026, Jorge Senior es el rector oficial de la Universidad Autónoma del Caribe, según lo confirmó el Ministerio de Educación Nacional al iniciar su inscripción como representante legal de la institución. Esta decisión ratifica su elección realizada en marzo de 2026, tras un periodo de incertidumbre institucional.

¿Por qué hubo cambios recientes en la rectoría de la Universidad Autónoma del Caribe?

Los recientes cambios en la rectoría se debieron a una decisión judicial que ordenó el reintegro de la exrectora Silvia Gette, seguida de la anulación de esa orden por un juez de segunda instancia, y a la elección de Ana Bernarda Sajer. Finalmente, la ratificación de Jorge Senior como rector por parte del Ministerio de Educación resolvió la controversia de la dirección institucional.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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