Por: EL PILON SA

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Peter Manjarrés, una de las voces más conocidas del vallenato, reveló recientemente que su próximo álbum titulado ‘Luchador’ llegará al público el 30 de octubre. De acuerdo con el propio artista, esta fecha es muy significativa, ya que coincide con el segundo cumpleaños de su hijo Peter Jr., hecho que él mismo calificó como una “coincidencia” cargada de simbolismo y emociones.

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En palabras publicadas en sus redes sociales, Manjarrés expresó: “Hay fechas que Dios escribe en nuestra vida con un propósito especial. Este 30 de octubre mi hijo Peter Jr. cumple dos añitos de vida, dos años desde que Dios me regaló una de mis más grandes bendiciones. Y ese mismo día nace otro hijo, uno que también llevo en el alma y en el corazón: mi nuevo álbum, LUCHADOR”. Estas declaraciones, citadas directamente de la cuenta de Instagram del cantante, muestran el vínculo emocional que el artista establece entre la vida personal y el desarrollo de su carrera profesional. Manjarrés además resaltó: “Qué hermoso regalo me da Dios: celebrar la vida de un hijo y el nacimiento de otro sueño”, subrayando el carácter personal de este estreno.

El álbum ‘Luchador’, fruto de la colaboración entre Peter Manjarrés y el acordeonero Luis José Villa Jr., estará disponible en todas las plataformas digitales a partir del viernes 30 de octubre. Según la información compartida por el artista, el lanzamiento marca el inicio de una nueva etapa, construyendo sobre el éxito de su anterior producción, ‘La Jerarquía’, la cual se lanzó el 27 de marzo de 2025. Esta nueva etapa implica retomar la colaboración con Luis José Villa Jr., quien acompaña a Manjarrés en la creación y la interpretación de la propuesta musical contenida en ‘Luchador’.

Con este álbum, el cantante no solo celebra el crecimiento de su familia, sino también la evolución de su carrera artística, situando ambos acontecimientos en una misma fecha especial. El anuncio, divulgado a través de redes sociales e informaciones disponibles en la cuenta oficial de Peter Manjarrés, refleja la manera en que los hitos personales y profesionales pueden confluir en fechas memorables para un artista.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo se estrena el álbum ‘Luchador’ de Peter Manjarrés y por qué es especial la fecha?

El álbum ‘Luchador’, de Peter Manjarrés junto a Luis José Villa Jr., se estrena el 30 de octubre. La fecha es particularmente especial, ya que es el mismo día en que su hijo Peter Jr. cumple dos años, lo que el artista ha destacado como una coincidencia significativa y emotiva, según sus propias publicaciones en redes sociales.

¿Quién es el acordeonero que acompaña a Peter Manjarrés en ‘Luchador’?

En el álbum ‘Luchador’, Peter Manjarrés colabora nuevamente con Luis José Villa Jr., su acordeonero. Según la información compartida por el artista, esta pareja ya ha trabajado junta y ahora presentan una nueva propuesta musical con el álbum que se lanzará el 30 de octubre.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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