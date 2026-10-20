Por: Portal Bogotá

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Bogotá, reconocida por su condición de territorio multiamenaza, se prepara para una cita fundamental con la prevención. El próximo miércoles 21 de octubre de 2026, desde las 10:00 a. m., se desarrollará el ‘Simulacro Bogotá 2026’, una iniciativa que busca fortalecer la reacción ante situaciones de emergencia en el Distrito Capital. De acuerdo con el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER), esta edición del simulacro cuenta ya con más de 4 millones de registros de participación, cifra superior a los números reportados durante todo 2025, cuando se alcanzaron 3.253.470 participantes. Este aumento evidencia el creciente interés de la ciudadanía y las organizaciones por revisar sus planes de preparación y evaluar la capacidad de respuesta ante eventos inesperados.

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El IDIGER subraya que este simulacro trasciende la simple práctica de evacuación. Su objetivo principal es promover una cultura de preparación, considerando los diversos escenarios de emergencia que pueden presentarse en Bogotá. Esta convocatoria se extiende a hogares, empresas, colegios, comunidades y organizaciones, resaltando la importancia de adaptar los planes de emergencia a las condiciones y necesidades particulares de cada grupo. Por ejemplo, las personas mayores, aquellas con discapacidad o movilidad reducida, y quienes requieren apoyo especializado, deben estar contempladas en los protocolos, incluyendo alternativas para evacuación y mecanismos de comunicación efectivos.

Un aspecto destacado es la inclusión de animales de compañía en los planes de evacuación. Para ello, se recomienda definir responsables para su traslado, contar con implementos adecuados como agua, alimento y medicamentos, y establecer rutas y puntos de encuentro seguros para ellos, según la información publicada por el IDIGER.

Para los hogares, entre las acciones prioritarias está revisar el plan familiar, definir rutas seguras y puntos de encuentro, establecer formas de comunicación y verificar que el kit de emergencias esté completo y disponible. En el caso de empresas, colegios, establecimientos comerciales y propiedades horizontales, el énfasis está en revisar los protocolos, identificar rutas y apoyos necesarios, y asegurar que todas las personas involucradas conozcan las acciones previstas. El propósito final es que cada participante identifique fortalezas y aspectos a mejorar en sus planes, potenciando la respuesta organizada ante una emergencia.

De acuerdo con la publicación del IDIGER en la red social Instagram, el propósito es claro: fortalecer la preparación de toda la ciudadanía, evaluando permanentemente los procedimientos y fomentando la cultura de la prevención.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo se realizará el simulacro de emergencia en Bogotá en 2026?

El simulacro de emergencia ‘Bogotá 2026’ está programado para el miércoles 21 de octubre de 2026, a partir de las 10:00 a. m. Según el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático, se espera la participación de millones de personas, consolidando este ejercicio como uno de los más relevantes del Distrito Capital.

¿Qué requisitos deben tener en cuenta hogares y empresas para el simulacro Bogotá 2026?

Hogares y empresas deben revisar y adaptar sus planes de emergencia, definir rutas y puntos de encuentro, comprobar recursos como el kit de emergencias y asegurar que todas las personas participantes conozcan los pasos a seguir durante el simulacro. La inclusión de personas con necesidades especiales y animales de compañía también debe ser considerada en los protocolos recomendados por el IDIGER.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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