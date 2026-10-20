Por: Portal Bogotá

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Importantes avances en materia judicial han tenido lugar en Bogotá tras los hechos que culminaron con la muerte de Donovan Balanta Paz, quien falleció el 20 de septiembre después de ser detenido y permanecer bajo la custodia de unidades de la Policía de Soacha, en el sector de Cazucá, Cundinamarca. De acuerdo con lo reportado por la Fiscalía General de la Nación, se puso especial atención en la condición étnico-racial de Balanta Paz, y se basó el desarrollo de la investigación en un análisis riguroso de la evidencia técnica, científica y forense.

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Según la Fiscalía General de la Nación, funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), en articulación con la Sijin de la Policía Nacional, ejecutaron cuatro órdenes de captura en diligencias simultáneas llevadas a cabo en Soacha y Barbosa, Santander. Las órdenes iban dirigidas contra un mayor, un subintendente y dos patrulleros que desempeñaban funciones en torno al caso.

De acuerdo con la reconstrucción de los hechos, Balanta Paz fue detenido en el barrio Caracolí, al sur de Bogotá, durante un procedimiento policial cuya finalidad era mediar una discusión entre vecinos. Sin embargo, la situación escaló y derivó en un enfrentamiento entre civiles y agentes. Inicialmente, el hoy fallecido fue acusado de arrojar un objeto contra los policías. Como respuesta, los uniformados lo esposaron y, presuntamente, lo golpearon con puños y patadas en el rostro y el abdomen, además de someterlo a descargas eléctricas mediante un dispositivo tipo táser.

Después de su detención, Balanta Paz fue trasladado a la estación de policía de Cazucá, donde, según la Fiscalía, continuaron las agresiones y los electrochoques. Allí, la víctima solicitó atención médica reiteradas veces, informó de dificultades para respirar y de un dolor intenso en el pecho. Otra persona detenida alertó sobre la necesidad de que recibiera atención, pero las solicitudes no fueron atendidas oportunamente.

El informe forense de Medicina Legal determinó que la muerte de Balanta Paz se debió a una arritmia cardíaca causada por las descargas eléctricas. Además, se documentaron quemaduras y otras lesiones en varias partes de su cuerpo. El mayor, como comandante de la estación de Cazucá, es señalado de omitir los protocolos adecuados ante la situación, de no evitar las agresiones, ni actuar ante el deterioro físico evidente del detenido. Apenas 20 minutos después de que Balanta Paz perdió el conocimiento, fue trasladado a un hospital, donde finalmente falleció en la noche del 20 de septiembre.

Los cuatro uniformados capturados serán puestos a disposición de un juez de control de garantías. Durante las audiencias, un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos les imputará delitos de homicidio y tortura agravados, según la presunta responsabilidad y el grado de participación individual.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué delitos se imputan a los policías capturados en el caso Donovan Balanta Paz?

De acuerdo con la información oficial de la Fiscalía General de la Nación, los policías capturados enfrentan imputaciones por los delitos de homicidio y tortura, ambos en la modalidad agravada. Estas acusaciones responden a la presunta implicación de los uniformados en las agresiones físicas y el uso excesivo de descargas eléctricas, así como a la posterior omisión en la atención médica requerida por la víctima.

¿Qué es una arritmia cardíaca por descargas eléctricas según Medicina Legal?

Según el dictamen de Medicina Legal citado en la investigación, la arritmia cardíaca por descargas eléctricas es una alteración peligrosa en el ritmo normal del corazón provocada por la administración de energía eléctrica al cuerpo. Este tipo de lesión fue identificada como la causa principal de la muerte de Donovan Balanta Paz, acompañada de quemaduras y otras lesiones externas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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