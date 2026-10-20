Por: El Espectador

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Un juez de conocimiento ordenó archivar la investigación que se adelantaba en contra del padre Francisco de Roux, quien fue señalado de un posible encubrimiento frente a los casos de abuso sexual atribuidos al padre Darío Chavarriaga durante los años 70. La decisión, revelada por la revista Semana, se determinó en una audiencia celebrada de forma reservada y virtual la semana pasada, en la que el juzgado 54 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá consideró los argumentos expuestos por la Fiscalía General de la Nación como suficientes para decretar la preclusión del caso.

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De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, las actuaciones de De Roux se ajustaron a las normas establecidas en el derecho canónico, es decir, el conjunto de normas jurídicas y disciplinarias que regulan la organización y funcionamiento de la Iglesia católica, especialmente en lo relacionado con sus miembros y los procedimientos internos. La entidad argumentó que, en el momento de los hechos, el sacerdote activó los mecanismos canónicos que estaban previstos ante situaciones como la investigada, lo que para el ente acusador excluye la existencia de una falta penal en su conducta.

Durante la audiencia, el juez subrayó que no existía evidencia de que De Roux hubiera incumplido algún deber funcional, religioso o institucional. Según destacó, tampoco se pudo concluir que las acciones u omisiones del sacerdote pudieran transformarse en un comportamiento de tipo penal. "No se puede presumir que tenía una posición de garante de una persecución penal", manifestó el despacho, citando directamente lo discutido en la diligencia.

La determinación judicial aclara que la preclusión de este proceso no significa que los hechos de abuso sexual no hayan ocurrido, sino que en relación con la conducta de Francisco de Roux no se configuró el presunto delito de encubrimiento. El fallo resalta que De Roux, en calidad de sacerdote provincial, activó los mecanismos institucionales en el marco del derecho canónico, lo que derivó en la imposición de sanciones eclesiásticas. Además, la valoración global de las actuaciones y la prescripción de la investigación permitieron concluir que la conducta atribuida al sacerdote carecía de tipicidad penal.

La decisión refuerza la importancia de analizar cada caso dentro de su contexto jurídico, diferenciando entre las acciones tomadas de acuerdo a normas internas, como el derecho canónico, y las exigencias de la normatividad penal colombiana, siempre bajo la observación de un juez de conocimiento y del ente acusador.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se archivó la investigación contra el padre Francisco de Roux?

La investigación fue archivada porque, según el juzgado 54 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá y la Fiscalía General de la Nación, el padre Francisco de Roux actuó siguiendo las normas del derecho canónico. Se concluyó que su conducta, al activar los mecanismos eclesiásticos pertinentes, no representó un incumplimiento penal ni un encubrimiento según los parámetros jurídicos colombianos.

¿Qué es el derecho canónico y cómo influyó en el caso del padre De Roux?

El derecho canónico es el conjunto de normas jurídicas que rige la organización y procedimientos internos de la Iglesia católica. En este caso, influyó al determinar que De Roux, actuando como sacerdote provincial, aplicó las medidas requeridas por estas normas ante los hechos investigados, lo cual fue decisivo para considerar que no hubo conducta punible atribuible a él en materia penal.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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