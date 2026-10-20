Mónica Jaramillo, madre de Jaime Esteban Moreno, aseguró que todavía no encuentra motivos para perdonar a los hombres condenados por el asesinato de su hijo, un estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de los Andes que murió tras recibir una brutal golpiza en Bogotá. En una entrevista exclusiva con La FM, en la que también participó David Moreno, hermano del joven, la mujer habló del dolor que sigue enfrentando la familia y de la actitud que, según ella, han tenido los responsables durante el proceso judicial.

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El crimen ocurrió después de que Jaime Esteban asistiera a una fiesta de Halloween el 31 de octubre, en el bar Before Club, ubicado en la localidad de Chapinero. Un año después de lo sucedido, la familia sigue esperando, según relató Jaramillo, alguna señal de arrepentimiento por parte de Juan Carlos Suárez y Ricardo Rafael González, quienes fueron condenados a 37 años de prisión por el asesinato del universitario, de 20 años.

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“De lo único que me he dado cuenta es que no tienen ningún arrepentimiento, no han mostrado sino cinismo y un cinismo repugnante, una crueldad, una dureza que realmente me sorprende”, afirmó la madre durante la entrevista. Para ella, la ausencia de una muestra de arrepentimiento hace aún más difícil afrontar la pérdida y comprender cómo ocurrió un ataque de esa magnitud.

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David Moreno también se refirió a la posibilidad de perdonar a los condenados y sostuvo que resulta complicado hacerlo cuando, a su juicio, no han demostrado comprender la gravedad de lo sucedido. El hermano de Jaime Esteban aseguró que durante algunas audiencias los ha visto reírse y mantener una actitud distante frente a la familia. “Buscar perdonar a alguien así, es muy complicado buscar perdonar a alguien que no ha dado una muestra de entendimiento”, expresó.

Mónica Jaramillo, por su parte, recordó la violencia de la agresión y señaló que las pruebas presentadas durante el proceso permitieron conocer la gravedad de las lesiones que sufrió su hijo. Según manifestó, el joven fue atacado a puños y patadas, sin que estuviera armado. La madre calificó lo ocurrido como un acto de crueldad y aseguró que el daño causado fue irreversible.

La mujer también sostuvo que los videos y testimonios conocidos durante el proceso respaldaron su convicción sobre la responsabilidad de los dos condenados. Además, cuestionó que, después de la golpiza, no le hubieran prestado asistencia médica a su hijo. “Yo daría lo que fuera para volver a tener a mi hijo. Cuestiono mucho por qué estas personas ni siquiera le dieron una oportunidad y una atención médica”, manifestó con dolor.

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Uno de los recuerdos que más la atormentan, según relató, es que Jaime Esteban quedó tendido en la calle después de la agresión y no volvió a despertar. “Lo dejaron en un lago hemático, botado. Y se fueron tranquilos como si nada hubiese pasado, demostrando todo el desprecio por la vida humana”, dijo Jaramillo. Aunque la condena contra los responsables representa un avance judicial para la familia, la madre y el hermano del joven aseguraron que el dolor por su ausencia continúa y que, hasta ahora, no han encontrado razones para perdonar a quienes le quitaron la vida.

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