Por: Caracol TV

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Las autoridades avanzan en la investigación del homicidio de un taxista ocurrido en el municipio de Copacabana, en el norte del Valle de Aburrá, un caso que ha generado preocupación entre el gremio de conductores de servicio público y los habitantes de la zona. De acuerdo con la información publicada por El Colombiano, las primeras hipótesis apuntan a que la víctima habría sido atacada durante un presunto intento de hurto cometido por dos hombres que se movilizaban en motocicleta.

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El hecho ocurrió en la mañana del jueves 15 de octubre en el barrio El Remanso, específicamente en la carrera 63A con calle 51. Según el reporte conocido por las autoridades, una llamada a la línea de emergencias 123 alertó sobre la presencia de un conductor de taxi herido dentro de su vehículo. Cuando los organismos de atención llegaron al lugar, encontraron al hombre con lesiones ocasionadas por arma de fuego.

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De acuerdo con la información recopilada en la etapa inicial de la investigación, el conductor habría sido abordado por dos personas que se desplazaban en motocicleta. La principal línea de investigación señala que los agresores intentaron despojarlo de sus pertenencias y, en medio de la situación, le dispararon. Sin embargo, las autoridades continúan recopilando evidencia para establecer con exactitud cómo ocurrieron los hechos y cuál fue el móvil del crimen.

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Según relató El Colombiano, una versión obtenida a partir de testimonios de habitantes del sector indica que el taxista acababa de dejar a una pasajera cuando habría sido seguido por una motocicleta. Minutos después se produjo el ataque armado que terminó con su vida. Las versiones preliminares coinciden en que los presuntos responsables eran dos hombres que se movilizaban en una misma motocicleta. Tras los disparos, el conductor perdió el control del vehículo y el taxi terminó estrellándose contra una estructura ubicada cerca de un parque del sector. No obstante, los investigadores intentan determinar si el choque fue consecuencia directa de las heridas que recibió la víctima o si existieron otros factores involucrados.

La situación generó alarma entre los residentes del barrio El Remanso, quienes alertaron a las autoridades tras escuchar varias detonaciones. Los primeros uniformados que llegaron a la zona acordonaron el lugar para permitir el trabajo de los agentes judiciales encargados de recolectar pruebas y avanzar en la reconstrucción de los hechos.

Aunque la principal hipótesis apunta a un intento de robo, la investigación sigue abierta y no se descartan otras posibilidades. Medios regionales han señalado que los organismos judiciales también analizan si el homicidio podría tener relación con otras circunstancias, por lo que la revisión de cámaras de seguridad y la recopilación de testimonios serán clave para esclarecer el caso. Por ahora, las autoridades trabajan para identificar plenamente a los responsables, establecer la ruta que tomaron tras huir del lugar y determinar qué ocurrió en los minutos previos al ataque. La información disponible indica que los agresores escaparon inmediatamente después de disparar contra el conductor.

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El homicidio ha reavivado las preocupaciones sobre la seguridad de los taxistas en el Valle de Aburrá, especialmente frente a hechos violentos que ocurren durante la jornada laboral. Mientras continúa la investigación, familiares, compañeros de trabajo y miembros del gremio esperan que las autoridades logren esclarecer lo sucedido y capturar a los responsables.

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