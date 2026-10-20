La madre de Donovan Balanta, el hombre de 36 años que murió después de un procedimiento policial en Soacha, lanzó un llamado a la justicia y pidió que los uniformados capturados por el caso reciban condenas severas. Marleny Paz habló con el programa El Ojo de la Noche, cuando se cumplía cerca de un mes de la muerte de su hijo, y expresó su rechazo a que los responsables puedan acceder a beneficios judiciales.

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“Entonces espero que la condena sea larga para ellos y que no haya perdón ni rebaja de condena”, afirmó la mujer. Su pronunciamiento se conoció después de que la Fiscalía ordenara capturar a cuatro integrantes de la Policía Nacional por su presunta relación con los hechos ocurridos en el barrio Caracolí, en Soacha, Cundinamarca. Entre los detenidos hay un mayor, un subintendente y dos patrulleros.

Durante la entrevista, Paz también cuestionó la versión que relacionaba lo ocurrido con una riña. Según sostuvo, su hijo estaba llegando al lugar cuando se encontró con la intervención policial. “Eso no era ninguna riña”, dijo, antes de preguntar dónde estaban las otras personas que supuestamente habrían participado en el enfrentamiento. La madre considera que las autoridades deben aclarar las circunstancias en las que se produjo la muerte.

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La mujer, además, pidió que la investigación no se limite a los uniformados que ya fueron capturados. A su juicio, otros policías que habrían estado relacionados con el procedimiento también deben ser investigados. La Fiscalía y Medicina Legal establecieron, según el reporte de Blu Radio, que Balanta murió después de una golpiza que presuntamente recibió durante la actuación policial. El caso continúa bajo investigación y las responsabilidades individuales deberán determinarse en el proceso judicial.

Más allá de sus reclamos ante la justicia, Marleny Paz relató cómo la pérdida de su hijo ha cambiado la vida de la familia. Según el informe de Blu Radio, la habitación de Donovan permanece intacta: su madre no ha querido mover sus pertenencias ni destender la cama. La motocicleta que él utilizaba también continúa estacionada en la casa de su hermana, donde acostumbraba dejarla.

Paz recordó, además, que el día de los hechos había preparado el almuerzo para su hijo y que la comida quedó servida cuando recibió la noticia de lo ocurrido. El impacto también alcanzó a los hijos de Donovan: uno de ellos, según el relato publicado, quería ingresar a la Policía Nacional, pero cambió de opinión después de la muerte de su padre.

La madre también expresó que siente dificultades para reclamar justicia por su situación económica y por pertenecer a una comunidad afrodescendiente, pues considera que se enfrenta a una institución con mayores recursos. “Donovan no se merecía esa muerte”, manifestó. Mientras avanzan las actuaciones judiciales, su familia insiste en que se esclarezca lo sucedido, se investigue a todos los posibles implicados y se establezcan las responsabilidades por la muerte del hombre.

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