Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

La muerte de Donovan Balanta Paz, líder comunitario afrodescendiente de Soacha, ha provocado una fuerte reacción social, institucional e internacional frente al uso de la fuerza policial en Colombia. De acuerdo con El Espectador, la captura de cuatro policías por los hechos se produjo 29 días después de que Balanta muriera tras ser reducido durante un operativo en Caracolí, en el límite entre Ciudad Bolívar y Soacha. El proceso ha sido observado de cerca por organismos como la Oficina de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos y la Defensoría del Pueblo, quienes han exigido esclarecimiento de los hechos y explorado posibles patrones de discriminación racial.

Sigue a PULZO en Discover

La Fiscalía comunicó el 19 de octubre la detención de un mayor, un subintendente y dos patrulleros vinculados al caso. Estos policías serán presentados ante un juez y se les imputarán los delitos de homicidio agravado y tortura, aunque sigue vigente una quinta orden de captura pendiente de ejecución, según datos del ente acusador. Inicialmente, la Policía Metropolitana de Soacha informó que cinco agentes habían sido capturados, pero la Fiscalía precisó posteriormente que solo se habían materializado cuatro detenciones hasta ese momento.

Donovan Balanta, de 34 años, trabajaba en una empresa farmacéutica, estudiaba criminalística y era padre de dos hijos. La noche del 20 de septiembre, al regresar a su casa, se cruzó con un procedimiento de la Policía que, según la institución, se trataba de la atención a una riña. Hay versiones encontradas sobre ese encuentro: la Policía afirma que Balanta lanzó un objeto y que usaron un dispositivo de inmovilización eléctrica antes de trasladarlo a la estación de Cazucá. La familia sostiene que Donovan fue reducido y golpeado, incluso estando esposado, además de haber sido víctima de expresiones racistas.

El dictamen de Medicina Legal que aclare la causa exacta de muerte aún no ha sido divulgado. Por su parte, la Defensoría del Pueblo pidió especificar si existieron actos de discriminación o perfilamiento racial en el procedimiento. Naciones Unidas recordó la obligación estatal de proteger la vida de las personas bajo custodia. Asimismo, el caso reactivó el debate público en Colombia sobre el uso de la fuerza policial, en línea con otros antecedentes recientes. Los procesos judiciales y las investigaciones internas siguen su curso, y será en esa instancia donde se determine la responsabilidad de los implicados.

¿Qué se sabe sobre el procedimiento policial en el caso Donovan Balanta?

De acuerdo con la información entregada por la Policía y la Fiscalía, el procedimiento ocurrió tras una supuesta riña en la que Balanta habría intervenido lanzando un objeto. Se utilizó un dispositivo de inmovilización eléctrica y luego fue trasladado a la estación de policía, donde se registró una afectación de salud que desencadenó su muerte. La familia, sin embargo, sostiene que Balanta no participó en la riña y denunció golpes, descargas eléctricas y actos discriminatorios mientras estaba esposado. Las investigaciones judiciales buscan esclarecer el alcance de la actuación policial.

¿Cuál es el papel de la ONU y la Defensoría en la investigación del caso Donovan Balanta?

Ambas instituciones, según El Espectador, han expresado preocupación por la muerte de Balanta bajo custodia policial. La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos ha solicitado una investigación exhaustiva en la justicia ordinaria y recordó al Estado su deber de proteger la vida e integridad de las personas detenidas. La Defensoría del Pueblo, por su parte, acompaña a la familia y ha pedido esclarecer si existió discriminación o perfilamiento racial, señalando la importancia de garantizar procesos judiciales transparentes y responsables.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.