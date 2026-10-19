Por: El Espectador

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La Fiscalía General de la Nación informó este lunes 19 de octubre la captura de un mayor, un subintendente y dos patrulleros de la Policía Nacional por su presunta responsabilidad en el homicidio agravado y tortura de Donovan Balanta Paz. El hecho ocurrió el 20 de septiembre en Soacha, Cundinamarca, en el sur de Bogotá. Esta acción judicial también contempla una quinta orden de captura que aún no ha sido concretada, según confirmaron Deicy Jaramillo Rivera, fiscal delegada para la Seguridad Territorial; Raúl González Flechas, delegado para la Criminalidad Organizada; y José Luis Ramírez Hinestroza, director del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, durante una rueda de prensa.

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La investigación tuvo origen en un incidente entre vecinos en el barrio Altos de Cazucá. Los uniformados intervinieron ante el altercado, en medio del cual, presuntamente, Donovan Balanta, de 34 años, habría lanzado un objeto contundente contra los policías. El reporte presentado por la fiscal Jaramillo detalla que la respuesta de los uniformados incluyó esposar al joven, golpearlo repetidamente en la cabeza y el abdomen, y aplicarle múltiples descargas eléctricas utilizando un dispositivo taser. Los informes aseguran que la agresión no se limitó a la vía pública, sino que continuó tras el traslado de la víctima a la estación de Policía de Cazucá.

La Fiscalía sostiene que en la estación policial Balanta continuó siendo agredido con electrochoques, a pesar de suplicar por ayuda y manifestar que no podía respirar. La intervención de otra persona detenida, quien también pidió socorro, no alteró el curso de los hechos. De acuerdo con el ente investigador, ni los protocolos de auxilio fueron activados ni se brindó atención médica oportuna. La autoridad al mando en la estación, responsable de supervisar a los uniformados, tampoco activó las medidas necesarias para frenar la situación ni socorriste al afectado. Después de perder el conocimiento, la víctima fue trasladada a un hospital veinte minutos más tarde, donde se confirmó su fallecimiento.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Donovan Balanta murió como consecuencia de una arritmia cardiaca originada por las descargas eléctricas a las que fue sometido. Además, su cuerpo presentaba múltiples quemaduras y lesiones, agravadas, según la Fiscalía, por la tardía asistencia. Las capturas se realizaron en Soacha y Barbosa, Santander. Mientras tres de los implicados ya están en el búnker de la Fiscalía, el cuarto está en proceso de traslado a Bogotá para las diligencias judiciales. Por último, la Fiscalía investiga si el crimen podría estar relacionado con un caso de racismo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los delitos imputados a los policías involucrados en el caso de Donovan Balanta Paz?

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, a los cuatro policías capturados se les imputarán los delitos de homicidio agravado y tortura, tras la muerte de Donovan Balanta Paz ocurrida en Soacha el 20 de septiembre. Además, la entidad adelanta investigaciones sobre una posible motivación de racismo en los hechos.

¿Cómo contribuyeron las pruebas del Instituto Nacional de Medicina Legal en la investigación del homicidio en Soacha?

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses determinó que Donovan Balanta falleció a causa de una arritmia cardíaca provocada por descargas eléctricas aplicadas por los uniformados. También certificó que la víctima presentaba quemaduras, golpes y lesiones, agravadas por recibir atención médica tardía, lo que fue fundamental para sustentar la acusación de la Fiscalía.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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