En medio de casos controversiales en Colombia, la Fiscalía General presentará cargos contra Zulma Guzmán como sospechosa en el caso del fallecimiento de dos niñas por ingesta de talio, luego de 18 meses de esta tragedia.

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La entidad investigadora formalizará la imputación judicial ante los estrados, aguardando que la procesada comparezca vía virtual desde Reino Unido.

Deicy Jaramillo, fiscal delegada para la Seguridad Territorial, confirmó este nuevo paso y la radicación de la solicitud por los delitos de homicidio y tentativa de homicidio, agravados por la sevicia.

De igual manera, explicó que se mantiene la labor para el trámite de extradición de Guzmán desde Reino Unido, donde fue detenida hace varios meses.

El caso ocurrió en Bogotá tras la ingesta fortuita de frambuesas contaminadas con talio, una sustancia altamente tóxica que produjo el deceso de las jóvenes.

La secuencia de los hechos trágicos comenzó el 3 de abril de 2025 en un apartamento ubicado al norte de Bogotá.

Ese día ingresó un paquete a domicilio que contenía frambuesas cubiertas con chocolate, enviadas como obsequio para la familia.

Inés de Bedout y Emilia Forero consumieron las frutas sin conocer que estaban impregnadas con el potente veneno metálico.

Pocas horas después, las jóvenes manifestaron síntomas graves de intoxicación, obligando a su traslado urgente a un centro médico.

La primera víctima, Inés de Bedout, de 14 años, falleció el 6 de abril de 2025 debido al colapso multiorgánico provocado.

Tres días más tarde, el 9 de abril de 2025, se confirmó el deceso de la segunda menor, Emilia Forero.

Las pruebas del Instituto Nacional de Medicina Legal detectaron la presencia de talio, elemento químico cuya venta pública está prohibida.

Se confirmó que la causa exacta de los fallecimientos correspondió a una falla multiorgánica provocada por intoxicación aguda.

El talio es un metal pesado cuyo uso industrial está severamente restringido en Colombia por su elevada peligrosidad y letalidad en seres humanos.

La Fiscalía identificó a Zulma Guzmán Castro como la principal sospechosa de planear la entrega del alimento contaminado.

Los análisis telefónicos y de cámaras de seguridad permitieron reconstruir los movimientos de la acusada antes del envío mortal.

Guzmán salió de territorio colombiano meses después de los hechos, registrándose su ingreso a Reino Unido el 11 de noviembre de 2025.

Por esta razón, la justicia colombiana emitió una notificación roja de Interpol con el propósito de lograr su ubicación y posterior captura internacional.

El 16 de diciembre de 2025, las autoridades británicas la rescataron tras caer al río Támesis en la ciudad de Londres.

La mujer fue localizada y capturada en Reino Unido por las autoridades policiales británicas, atendiendo el requerimiento judicial cursado desde la capital colombiana.

Actualmente, las instituciones judiciales de ambos países adelantan las gestiones diplomáticas para concretar la extradición o la comparecencia virtual de la imputada.

El Gobierno de Colombia formalizó la solicitud de extradición el 20 de diciembre de 2025 para juzgarla en Bogotá.

Los familiares de las víctimas exigen máxima celeridad procesal para que el juzgado correspondiente emita un fallo condenatorio ejemplar contra la responsable.

Por su parte, la defensa técnica de la imputada insiste en la presunción de inocencia mientras se desahogan las pruebas en la etapa de juicio.

Las autoridades buscan esclarecer las causas detrás de la dolorosa situación que conmocionó a la opinión pública, avanzando en las etapas correspondientes del proceso penal para determinar responsabilidades individuales definitivas.

Este es un nuevo capítulo en un caso que está najo lupa en Colombia.

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