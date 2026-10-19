Por: EL PILON SA

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Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, reconocido excabecilla del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), realizó recientemente un acto que marca un avance crucial en el esclarecimiento del impacto del paramilitarismo en el departamento del Cesar. De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, Tovar Pupo aceptó formalmente cargos por 22 delitos cometidos entre 1999 y 2005, hechos que dejaron como consecuencia 145 víctimas en Valledupar y distintos municipios cercanos.

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Su reconocimiento de responsabilidad se produjo ante un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos. En esa instancia, admitió haber cometido crímenes graves como homicidio en persona protegida, secuestro, tortura, desaparición forzada y desplazamiento forzado. Según la información proporcionada por la Fiscalía, este procedimiento judicial se realizó bajo la Ley 600 de 2000, que corresponde al anterior sistema penal, y forma parte de la estrategia institucional del organismo para dar cierre a casos pendientes relacionados con delitos de lesa humanidad.

El expediente contra Tovar Pupo detalla cinco homicidios colectivos que sacudieron al departamento. Uno de los hechos de mayor impacto fue la incursión armada en Lamas Verdes, jurisdicción de Curumaní, ocurrida del 4 al 7 de diciembre de 2005, donde 20 personas fueron asesinadas. Además, reconoció la responsabilidad en los ataques armados del 13 de enero de 2001 en los barrios Bello Horizonte y Divino Niño de Valledupar, que resultaron en la muerte de 9 personas; la masacre del 30 de mayo de 2001 en el sector Los Tupes de San Diego, con 6 víctimas; y el crimen colectivo del 11 de diciembre de 1999 en el corregimiento La Mesa, también en Valledupar, entre otros sucesos.

La investigación de la Fiscalía tuvo un enfoque diferencial, lo que permitió constatar el profundo daño causado a los pueblos originarios de la Sierra Nevada de Santa Marta. Según el ente investigador, alias Jorge 40 admitió su responsabilidad en el asesinato de 20 miembros de las comunidades indígenas Kankuama y Arhuaca, incluidas autoridades tradicionales, líderes sociales y menores de edad.

El cuerpo investigativo estableció que estas acciones criminales obedecieron a un esquema sistemático de amenazas, desplazamiento, torturas y homicidios contra quienes se opusieron a la imposición paramilitar. Estas prácticas desataron profundos daños en los territorios afectados y alteraron significativamente los modos de vida, así como las expresiones culturales y espirituales de varias comunidades indígenas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué delitos admitió Jorge 40 ante la Fiscalía en el Cesar?

Alias Jorge 40 reconoció, en presencia de la Fiscalía General de la Nación, su responsabilidad en delitos como homicidio en persona protegida, secuestro, tortura, desaparición forzada y desplazamiento forzado, así como su participación en homicidios colectivos que afectaron gravemente a comunidades indígenas y a la población civil en Valledupar y otros municipios.

¿Cuál fue el impacto del paramilitarismo en las comunidades indígenas del Cesar?

La investigación realizada evidenció un daño grave y sistemático contra las comunidades indígenas, especialmente los pueblos Kankuama y Arhuaco. Estas comunidades sufrieron asesinatos, amenazas, desplazamientos y la alteración forzada de sus prácticas culturales y espirituales, como resultado directo de la violencia paramilitar documentada en el expediente.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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