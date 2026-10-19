Por: EL PILON SA

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En el municipio de Pailitas, en el sur del departamento del Cesar, se llevó a cabo una significativa operación militar y de inteligencia que resultó en la captura de tres presuntos integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN), de acuerdo con los reportes oficiales del Ejército Nacional y la Policía Nacional. Entre los detenidos se encuentra alias ‘Compita’, un hombre de 38 años identificado como el supuesto cabecilla responsable de los recientes ataques ejecutados con drones en la región.

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La información disponible indica que alias ‘Compita’ cuenta con cerca de cinco años dentro de las filas del ELN, según labores de inteligencia. Entre 2022 y 2024, habría hecho parte de la Red de Apoyo al Terrorismo (RAT), y posteriormente, de 2025 a 2026, habría asumido un papel clave como operador de los drones artillados que incrementaron el temor en comunidades del sur del Cesar. Las autoridades lo señalan como el principal responsable del armado y pilotaje de aeronaves no tripuladas acondicionadas con explosivos y armas de fuego, tecnología civil que fue adaptada para fines bélicos.

Las acciones atribuibles a alias ‘Compita’ están relacionadas con una ola de incursiones armadas registradas contra infraestructuras policiales en Pailitas, Pelaya y Curumaní, municipios que han experimentado hostigamientos a través de ataques aéreos con drones durante el año. Las autoridades informaron que estos hechos dejaron daños estructurales considerables en estaciones de policía, además de ocasionar heridos y víctimas mortales, lo que aumentó la sensación de inseguridad entre los habitantes de la zona.

Uno de los episodios más graves se presentó a finales de agosto, cuando el Batallón Energético N.° 3 fue blanco de un ataque aéreo en el sector de Las Cabañas, en Pelaya, durante el cual fueron lanzados cerca de 40 explosivos mediante drones y resultaron heridos tres militares. Pocos días después, la subestación policial de El Burro, en Pailitas, sufrió daños significativos por un artefacto arrojado desde el aire, en una estructura ya evacuada por hostigamientos anteriores.

Ante estos hechos, el Gobierno nacional y la Gobernación del Cesar organizaron consejos extraordinarios de seguridad y anunciaron la aplicación del Plan Urano, así como la inversión de recursos a través del Fondo de Seguridad Territorial (Fonset) para dotar a la Fuerza Pública de inhibidores de señal y tecnología antidrones. Tras su captura, alias ‘Compita’ y los otros dos capturados fueron entregados a la Fiscalía General de la Nación, enfrentando cargos por delitos asociados a armas, explosivos y narcotráfico, según reportó la Quinta Brigada del Ejército.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién es alias ‘Compita’ y por qué es considerado clave en los ataques con drones del ELN en Cesar?

Alias ‘Compita’ es señalado por autoridades militares y policiales como uno de los principales operadores del ELN en el sur del Cesar. Con una trayectoria de alrededor de cinco años en esa guerrilla, se le atribuye la coordinación y pilotaje de drones armados usados en ataques recientes contra la Fuerza Pública y estaciones policiales en municipios como Pailitas, Pelaya y Curumaní.

¿Cómo han impactado los ataques con drones en la seguridad del sur del Cesar según las autoridades?

De acuerdo con reportes oficiales, los ataques aéreos con drones han incrementado el sentimiento de inseguridad y zozobra entre los pobladores, han causado considerables daños estructurales en estaciones policiales y han dejado varios uniformados heridos y fallecidos. Esto ha motivado medidas gubernamentales extraordinarias y la adopción de tecnología antidrones por parte de la Fuerza Pública.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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