Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un episodio de violencia intrafamiliar registrado en Cajamarca, Tolima, culminó con una sentencia de 40 meses de prisión para Misael Paredes Báez, quien es reconocido como alias ‘El Irresistible’. La decisión judicial lo halló culpable de violencia intrafamiliar agravada en perjuicio de su pareja sentimental, tras una investigación en la que se documentaron hechos ocurridos entre 2021 y 2026. Según lo revelado en el proceso, la mujer víctima habría padecido diversas conductas violentas a manos de su compañero sentimental, incluyéndose una situación especialmente grave: fue expulsada de su propia vivienda por el hoy condenado, hecho que motivó la indagación formal por parte de las autoridades.

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La causa avanzó tras la denuncia de la víctima y la posterior intervención de la Comisaría de Familia, la Estación de Policía de Cajamarca y la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN), todas ellas en coordinación directa con la Fiscalía General de la Nación. Estas entidades fueron determinantes en la obtención de la orden de captura para Misael Paredes Báez y en la presentación consistente del caso ante el sistema judicial. La condena se dictó por el Juez Promiscuo Municipal de Cajamarca, quien dispuso el cumplimiento de la pena en el establecimiento carcelario que determine el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC).

De acuerdo con el registro oficial de las autoridades municipales, este caso representa la cuarta condena por violencia intrafamiliar emitida en Cajamarca durante 2026. Esta cifra refleja una problemática latente y preocupante dentro de la comunidad, reiterando la importancia de que los hechos de agresión contra mujeres u otros integrantes del hogar se denuncien de manera oportuna, para activar la respuesta institucional y la protección de las víctimas. Los informes de las autoridades y las decisiones judiciales evidencian el compromiso de la justicia local para sancionar y prevenir la repetición de este tipo de delitos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las autoridades que participaron en la captura por violencia intrafamiliar en Cajamarca?

En la investigación y captura de Misael Paredes Báez intervinieron la Comisaría de Familia, la Estación de Policía de Cajamarca, la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) y la Fiscalía General de la Nación. Estas entidades trabajaron de manera coordinada para esclarecer los hechos y gestionar la orden de captura correspondiente.

¿Cuántas personas han sido condenadas por violencia intrafamiliar en Cajamarca durante 2026?

Según el balance presentado por las autoridades locales, con esta sentencia ya son cuatro las personas condenadas por violencia intrafamiliar en Cajamarca durante 2026, un dato que pone en evidencia la persistencia del problema y la respuesta penal frente a conductas cometidas en el entorno familiar.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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