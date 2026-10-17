Por: El Espectador

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El atentado sicarial del que fue víctima el exalcalde de Jamundí, Andrés Felipe Ramírez, ocasionó una fuerte reacción en distintos sectores políticos y sociales del país. De acuerdo con los hechos narrados, el ataque se presentó en un establecimiento comercial sobre una de las principales avenidas del municipio, cercano al Hospital Piloto. Durante este violento acto, un integrante del esquema de seguridad de Ramírez perdió la vida, en lo que se perfila como una acción dirigida contra antiguos líderes políticos del Valle del Cauca.

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El presidente Abelardo de La Espriella utilizó su cuenta de X para expresar su rechazo al atentado y anunciar medidas inmediatas. "He ordenado a la Policía Nacional desplegar todas sus capacidades para identificar y capturar a los autores materiales e intelectuales, en coordinación con la Fiscalía. Este crimen no quedará impune", afirmó el mandatario, mostrando su determinación de esclarecer lo sucedido y ofrecer justicia.

Además, la Defensoría del Pueblo, bajo la dirección de Iris Marín Ortíz, expuso la gravedad del ambiente en Jamundí. En un comunicado, la entidad señaló que el municipio vive una crisis producto del conflicto armado. Tal como lo confirmó la Defensoría, esta semana fue emitida la Alerta Temprana 023 de 2026, debido a los riesgos a los que se expone la comunidad, incluyendo homicidios selectivos, desapariciones forzadas, amenazas y ataques a líderes sociales. La Defensoría instó a la Fiscalía General de la Nación a avanzar en la investigación y pidió a la Unidad Nacional de Protección (UNP Colombia) mantener y evaluar las medidas necesarias para salvaguardar la vida de quienes ejercen actividades políticas.

Después del atentado, Andrés Felipe Ramírez reapareció en sus redes sociales, confirmando que salió ileso y expresó: “Estoy vivo de milagro. Dios es muy generoso y también a una persona que dio su vida por mí”, refiriéndose a su escolta fallecido. Por su parte, el senador Duvalier Sánchez, quien se había reunido con Ramírez horas antes y lo identificó como parte de su equipo político y fórmula a la Cámara en las elecciones pasadas, rechazó en redes sociales el ataque y lamentó la muerte del escolta.

Para más información sobre justicia, seguridad y derechos humanos, según El Espectador, estos temas son vitales en el contexto actual de Jamundí, donde la violencia persiste como una amenaza constante para quienes lideran procesos sociales y políticos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué motivó el atentado contra Andrés Felipe Ramírez en Jamundí?

El atentado contra el exalcalde Andrés Felipe Ramírez se enmarca en un contexto de violencia relacionado con el conflicto armado que afecta a Jamundí, donde los líderes políticos y sociales han sido blanco de ataques, homicidios selectivos y amenazas, según la Alerta Temprana 023 de 2026 emitida por la Defensoría del Pueblo.

¿Qué medidas están tomando las autoridades tras el atentado sicarial en Jamundí?

Tras el atentado sicarial, el presidente Abelardo de La Espriella ordenó a la Policía Nacional y la Fiscalía investigar para identificar y capturar a los responsables. Asimismo, la Defensoría del Pueblo instó a la Fiscalía a avanzar en las investigaciones y pidió a la Unidad Nacional de Protección que garantice la seguridad de líderes políticos en la zona.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.