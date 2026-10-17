Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Durante un reciente operativo en La Dorada, Caldas, las autoridades identificaron espacios utilizados presuntamente para prácticas de santería vinculadas con el actuar criminal de dos organizaciones investigadas por su relación con homicidios y tráfico de drogas, de acuerdo con información suministrada por la Fiscalía General de la Nación y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), en colaboración con la Policía Nacional. Según lo señalado en la investigación, el grupo conocido como ‘La Línea’ tendría presencia adicional en municipios del norte del Tolima. Esta estructura, junto con ‘La Contra’, estaría enfrentada por el control del mercado local de estupefacientes, una disputa que estaría detrás de al menos nueve homicidios registrados en el último año.

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La Fiscalía enfatizó que, aunque se hallaron indicios de rituales de brujería y santería, este dato solo forma parte del contexto investigativo y no necesariamente interviene en los procedimientos judiciales. Además, el operativo permitió descubrir otros mecanismos usados por estas redes delictivas, entre ellos la utilización de talleres de motocicletas y otros establecimientos comerciales como puntos para el ocultamiento de armas y almacenamiento de drogas. Las autoridades también investigan cómo las motocicletas habrían sido usadas para ataques sicariales y la manera en que las funciones dentro de las bandas se distribuyen para vigilar zonas cruciales y proteger puntos de expendio.

Durante la operación realizada en La Dorada, se ejecutaron diez allanamientos, logrando la captura de nueve personas. Adicionalmente, cuatro individuos fueron notificados sobre nuevos procesos judiciales, estando ya detenidos en cárceles de Cómbita (Boyacá), Girardot (Cundinamarca) y La Dorada (Caldas). Entre ellas, figuran alias ‘Manolo’ y alias ‘Pichón’, señalados presuntamente como cabecillas de ‘La Contra’. Entre los elementos incautados destacan 23 celulares, 53 tarjetas SIM, un arma de fuego, dinero en efectivo, insumos para dosificación de drogas y cuadernos que, según la Fiscalía, pueden estar relacionados con préstamos informales conocidos como ‘gota a gota’.

Los hechos que la Fiscalía indaga incluyen el homicidio de una mujer embarazada, ocurrido el 21 de abril en las inmediaciones del sector Caño Lavapatas. Este caso se configura como una pieza clave para determinar la relación entre los recientes hechos violentos y el enfrentamiento entre las dos estructuras delictivas. Los implicados podrán afrontar cargos por delitos como homicidio, tentativa de homicidio, concierto para delinquir agravado, tráfico de estupefacientes, amenazas y porte ilegal de armas de fuego, según lo que se determine en cada caso. Asimismo, los investigadores indagan si la organización ‘La Línea’ mantiene conexiones con redes criminales en el norte del Tolima.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué organizaciones criminales están involucradas en los operativos de La Dorada y el norte del Tolima?

Las organizaciones bajo investigación son ‘La Línea’ y ‘La Contra’, ambas señaladas por las autoridades debido a su presunta participación en homicidios y tráfico local de drogas. ‘La Línea’ además tendría posibles operaciones fuera de La Dorada, en municipios del norte del Tolima, según destacó la Fiscalía General de la Nación.

¿Qué es el ‘gota a gota’ en el contexto de las investigaciones por narcotráfico?

El ‘gota a gota’ es una modalidad de préstamo informal mencionada en la información incautada durante los operativos. Según la fiscalía, estos préstamos suelen ser manejados por redes ilegales y pueden estar ligados al financiamiento de actividades delictivas, como el tráfico de drogas y la operación de puntos de expendio en zonas urbanas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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