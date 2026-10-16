Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

La Procuraduría General de la Nación avanzó en un proceso disciplinario que ha llamado la atención pública, tras la formulación de un pliego de cargos contra seis funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) por presuntas irregularidades durante la realización de una parranda vallenata en el Complejo Penitenciario y Carcelario con Alta y Media Seguridad de La Paz, ubicado en Itagüí, Antioquia. Según información publicada por El Espectador, la medida disciplinaria recae sobre los tenientes Fabián Leandro León Rodríguez, quien ejercía como director encargado del establecimiento carcelario, Heyler Antonio Fracica Sarmiento y Fredy Antonio Ciprián Díaz; así como el inspector jefe Salvador del Cristo Jiménez Palencia, el inspector Eduardo Parra Ceballes y el dragoneante Juan Diego Ospina Morales.

Sigue a PULZO en Discover

El episodio que detonó la investigación tuvo lugar el 8 de abril, cuando se permitió una presentación musical al interior del penal, con la participación del cantante Nelson Velásquez y su agrupación. En ese contexto, la Procuraduría estableció que pudieron presentarse omisiones en los registros y reportes sobre la entrada y salida de las personas ajenas a la cárcel, así como en los controles sobre las circunstancias bajo las cuales ingresó y permaneció el grupo musical. Estos hechos han sido considerados por el órgano de control como de especial gravedad y cometidos “a título de dolo”.

El objetivo del pliego de cargos, explicaron las autoridades, es determinar si las fallas detectadas se configuran como faltas disciplinarias, así como identificar las responsabilidades puntuales de cada funcionario involucrado. A la par de este proceso, la Procuraduría abrió investigación disciplinaria contra Raúl Torres Romero y la dragoneante Katherin Vanessa Baquero Henao por posibles irregularidades en un informe que reportaba fallas en el sistema Sisipec 1 —usado para el control de ingreso y salida de personas— y en la red del Inpec. En el mismo caso, los dragoneantes Nairo Vargas Rubio y Juan Camilo Goez David aceptaron su responsabilidad por las omisiones en los registros, recurriendo al beneficio legal de confesión, el cual permite una rebaja en la sanción hasta del 50%.

Por solicitud de la Procuraduría, también se compulsaron copias a la Fiscalía General de la Nación para que indague si algunos de estos funcionarios podrían enfrentarse a cargos penales por delitos como prevaricato por omisión y otros actos de corrupción. El caso ha reavivado el debate en torno a los beneficios y condiciones de reclusión, especialmente porque en La Paz se encuentran varios gestores de paz vinculados a la estrategia de “paz urbana”.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué funcionarios del Inpec están implicados en la investigación por la parranda vallenata de la cárcel de Itagüí?

Entre los implicados están los tenientes Fabián Leandro León Rodríguez, Heyler Antonio Fracica Sarmiento, Fredy Antonio Ciprián Díaz, el inspector jefe Salvador del Cristo Jiménez Palencia, el inspector Eduardo Parra Ceballes y el dragoneante Juan Diego Ospina Morales, de acuerdo con la Procuraduría General de la Nación citada por El Espectador.

¿Qué significa una falta disciplinaria gravísima cometida a título de dolo en el contexto del Inpec?

En la investigación, las conductas atribuidas a los funcionarios del Inpec fueron calificadas como gravísimas y cometidas “a título de dolo”, lo que implica que se consideró que los hechos fueron ejecutados de manera intencional o con pleno conocimiento de su ilegalidad, constituyendo la categoría más grave dentro de la ley disciplinaria colombiana, según la Procuraduría.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.