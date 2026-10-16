Por: El Espectador

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Los expresidentes del Senado y de la Cámara de Representantes, Iván Name y Andrés Calle, fueron liberados de manera provisional luego de que la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia concediera su libertad por vencimiento de términos, según información confirmada por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y reportada por El Espectador. Esta decisión se tomó después de que estuvieran privados de la libertad desde el 7 de mayo de 2025, como parte de la investigación por su presunta responsabilidad en delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación a favor propio, relacionados con un entramado de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

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La medida de aseguramiento había sido solicitada tras la acusación formal presentada el 27 de agosto de 2025. Posteriormente, en noviembre del mismo año, la defensa de Andrés Calle buscó sin éxito que se revocara la detención preventiva para ambos excongresistas. Esta solicitud fue negada, provocando que los abogados apelaran; sin embargo, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ratificó la decisión. Más adelante, intentaron de nuevo levantar la medida de aseguramiento por vencimiento de términos en abril y julio, pero las peticiones volvieron a ser rechazadas.

No obstante, el 8 de octubre los defensores argumentaron que ya había transcurrido el plazo legal sin que iniciara la fase de juicio oral y, según su posición, ello no obedecía a acciones dilatorias por parte de los acusados ni sus abogados. La Sala Especial revisó el caso y constató que, aunque en principio el plazo entre la acusación y la etapa de juicio es de seis meses, este fue ampliado a 12 meses debido a la inclusión de pruebas en el exterior. Evaluaron que había pasado más de un año desde la privación de la libertad y que el proceso sigue en fase probatoria, además de que la audiencia pública no está suspendida por causas justificadas atribuibles a los sindicados o sus apoderados.

La investigación señala que, en septiembre de 2023, una reunión realizada en la casa de Nariño habría servido para coordinar presuntos pagos indebidos a cambio del apoyo de Name y Calle a reformas claves del gobierno en el Congreso. Las pruebas incluyen declaraciones de 12 personas y señalamientos de que el entonces director de Ungrd, Olmedo López, habría buscado recursos para este fin.

Finalmente, la Sala ordenó la expedición de las boletas de libertad de los excongresistas, condicionadas al pago de una caución y al compromiso de presentarse ante la justicia cuando sean requeridos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la Corte Suprema otorgó libertad provisional a Iván Name y Andrés Calle?

La Corte Suprema de Justicia concedió la libertad provisional a los excongresistas Iván Name y Andrés Calle porque se superó el plazo legal entre la acusación y el inicio del juicio oral, conocido como vencimiento de términos. Según la Sala Especial de Primera Instancia, aunque el plazo original era de seis meses, se extendió a 12 debido a una prueba en el exterior, y ese periodo fue superado sin que el proceso avanzara a juicio. La decisión se tomó en el entendido de que los acusados o sus defensores no fueron responsables de las demoras.

¿De qué se acusa a Iván Name y Andrés Calle en el caso Ungrd?

Según la investigación citada por El Espectador, Iván Name y Andrés Calle están acusados de cohecho impropio y peculado por apropiación a favor propio, debido a su presunta participación en un entramado de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Se les señala de, supuestamente, haber recibido grandes sumas de dinero a cambio de apoyar la votación de proyectos legislativos impulsados por el gobierno en el Congreso.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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