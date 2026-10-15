Las acusaciones que salpicaron a Verónica Alcocer, exprimera dama de Colombia, llegaron a una nueva instancia. Esto, después de que Eva Ferrer, antigua consejera presidencial durante el gobierno de Gustavo Petro, ampliara sus declaraciones ante la Procuraduría en medio de la investigación por los señalamientos que hizo contra su antigua amiga.

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La diligencia tuvo lugar este jueves y se desarrolló de manera virtual, debido a que Ferrer se encuentra en España. El Ministerio Público busca esclarecer las denuncias que la exfuncionaria expuso en una entrevista con la revista Semana, en la que insinuó que Alcocer habría transportado cocaína, armas y dinero en vuelos oficiales.

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En esa conversación, Ferrer afirmó: “Uno trae dinero por alguna cosa, ¿no? Parece que hay fotos de Verónica descendiendo del avión con maletas grises en las que dentro había droga y había movimiento de capital de allá a aquí y de aquí a allá”.

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Alcocer rechazó esos señalamientos y explicó que sus viajes a Venezuela durante 2023 obedecieron a compromisos institucionales. La exprimera dama aseguró: “No realicé ningún otro desplazamiento a ese país, ni siquiera a título personal. Ambas visitas cuentan con registros institucionales, agendas oficiales y material audiovisual de acceso público, divulgado tanto en Colombia como en Venezuela, que permite verificar las actividades realizadas y las personas que participaron en ellas”.

La Procuraduría abrió una indagación para determinar si hubo posibles irregularidades en el uso de una aeronave oficial. El proceso involucra a funcionarios aún por identificar de la Presidencia y de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC).

El caso también tiene un frente penal. Ferrer no acudió el miércoles a una citación de la Fiscalía, la tercera prevista para ampliar sus versiones. La exconsejera argumentó que necesita garantías sobre su seguridad antes de declarar. Su abogado, Jhony Batalla, asistió al búnker de la Fiscalía y señaló que se definirá un mecanismo para que su representada aporte las pruebas que afirma tener.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.