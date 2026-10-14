Mediante un documento de dos páginas radicado ante las autoridades, la exprimera dama Verónica Alcocer se defendió formalmente de las acusaciones lanzadas por su exasesora y exconsejera presidencial Eva Ferrer. En el texto, Alcocer negó tajantemente haber participado en vuelos irregulares con maletas cargadas de dinero o sustancias ilícitas, sosteniendo que sus desplazamientos a territorio venezolano estuvieron estrictamente enmarcados en agendas institucionales y oficiales.

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En el derecho de petición, Alcocer enfatizó su disposición total a rendir cuentas y solicitó que los entes de control indaguen con lupa los registros del Estado. “Quiero reiterar que no solo estoy dispuesta a que se investigue, sino que tengo el interés de que se esclarezca con rigurosidad. Durante el tiempo que desarrollé actividades protocolarias como primera dama viajé a Venezuela en dos oportunidades: el 31 de enero de 2023 como parte de una delegación y el 18 de noviembre de 2023 en compañía del presidente. No hice ningún otro viaje ni siquiera a título personal. Ambas visitas cuentan con registros institucionales y material audiovisual de acceso público. Tengo la tranquilidad de que en el contraste de estos documentos se permitirá desvirtuar las afirmaciones divulgadas”, sostuvo la ex primera dama en su comunicación formal.

El pronunciamiento de Alcocer busca frenar el impacto del testimonio que Ferrer concedió a la revista Semana, en el que aseguró que desde la Casa de Nariño se habrían coordinado vuelos a Venezuela para transportar sumas superiores a los 2,5 millones de dólares en efectivo, además de señalar la existencia de supuestas fotografías donde la exprimera dama descendía de aviones oficiales con equipaje que contendría estupefacientes. En esas mismas declaraciones, Ferrer salpicó a figuras del entorno petrista como el empresario catalán Manel Grau, el excongresista Agmeth Escaf y el primo de Alcocer, Mario Fernández Alcocer, acusándolos de presuntas presiones e interferencias en la nómina de entidades públicas como el ICBF, ProColombia y Ecopetrol.

Paralelamente al recurso radicado por Alcocer, la respuesta en los tribunales comenzó a moverse desde el flanco de sus allegados. El empresario Manel Grau confirmó que interpondrá demandas penales y acciones civiles contra Eva Ferrer por los delitos de injuria y calumnia, tildando sus relatos de calumniosos e inventados. Con el derecho de petición sobre la mesa y los registros de vuelo bajo la revisión de la Fiscalía, la disputa legal entre las excolaboradoras entra en una fase decisiva de verificación de pruebas documentales.

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