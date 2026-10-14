La permanencia de Verónica Alcocer en los registros de sanciones de Estados Unidos volvió al centro de la discusión pública luego de las declaraciones de una antigua colaboradora suya.

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(Vea también: Verónica Alcocer quedó bajo lupa por denuncias de tráfico de drogas: radical orden a Fuerza Aérea)

El Departamento del Tesoro estadounidense ratificó, según información divulgada por NTN24, que la exprimera dama continúa incluida en la lista de personas sancionadas de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).

El pronunciamiento se conoció en medio de la controversia por las afirmaciones de Eva Ferrer Galcerán, quien trabajó como consejera para la Reconciliación durante el Gobierno de Gustavo Petro.

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En una entrevista con Semana, la exfuncionaria formuló señalamientos sobre presuntos movimientos de dinero y posibles actividades ilícitas que, según su versión, involucrarían a Alcocer y el uso de aeronaves oficiales en trayectos entre Colombia y Venezuela.

Entre las acusaciones que han despertado mayor atención está la supuesta utilización de un avión oficial para trasladar cerca de 2,5 millones de dólares, además de presuntos cargamentos ilícitos. Estas afirmaciones corresponden al relato de Ferrer y deben ser verificadas por las autoridades; por sí solas, no constituyen una prueba de responsabilidad penal de la exprimera dama.

¿Qué dijo el Departamento del Tesoro sobre Alcocer?

Voceros del Departamento del Tesoro confirmaron a NTN24 que Alcocer sigue incluida en la lista de sanciones de la OFAC. La publicación también recordó que su designación como embajadora en misión especial quedó sin efecto por una decisión judicial en Colombia relacionada con las restricciones constitucionales al nombramiento de familiares, contempladas en el artículo 126 de la Constitución.

“La primera dama Verónica del Socorro Alcocer García fue nombrada en su momento de forma inconstitucional por Gustavo Petro para desempeñar el cargo de embajadora en misión oficial. Posteriormente, un tribunal colombiano anuló el nombramiento al considerar que este infringía el artículo 126 de la Constitución colombiana, que prohíbe al presidente colombiano nombrar a su cónyuge o pareja”, indicó el Departamento del Tesoro en un comunicado, según recogió NTN24.

La inclusión en una lista de sanciones y las investigaciones que puedan adelantar las autoridades son asuntos distintos. El pronunciamiento citado se refiere a la situación de Alcocer frente a la OFAC; no equivale, por sí mismo, a una conclusión judicial sobre los señalamientos recientes de Ferrer.

Procuraduría abrió indagación por el uso de aeronaves oficiales

En Colombia, la Procuraduría General de la Nación abrió una indagación previa relacionada con el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) y la Fuerza Aérea Colombiana (FAC). El propósito es examinar las presuntas irregularidades denunciadas sobre el traslado de dinero en efectivo y sustancias prohibidas en aeronaves oficiales.

La actuación busca establecer si hubo anomalías en el uso de esos recursos y medios de transporte estatales. La apertura de una indagación previa no significa que las conductas señaladas estén demostradas ni que exista una decisión definitiva sobre posibles responsables.

Gobierno pidió esclarecer los señalamientos

El presidente Abelardo de la Espriella pidió investigar las denuncias y solicitó a la Fuerza Aérea revisar la actuación de personal actual y retirado que hubiera tenido relación con las aeronaves mencionadas. También pidió a organismos judiciales y de control que examinen la información dentro de sus competencias.

Por su parte, el ministro de Justicia, Iván Cancino, sostuvo que las denuncias deben investigarse con independencia y respeto por el debido proceso. “Todo lo que se denuncie, independientemente de quién sea, pues tiene que haber una investigación”, afirmó, según la publicación.

La polémica sigue abierta mientras las autoridades examinan los señalamientos. Hasta ahora, el pronunciamiento estadounidense citado por SEMANA confirma la permanencia de Alcocer en la lista de la OFAC, mientras que las posibles irregularidades relacionadas con los vuelos oficiales están bajo revisión institucional.

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