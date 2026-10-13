La Fuerza Aérea Colombiana inició una rigurosa inspección a las operaciones aéreas en las que se desplazó la ex primera dama Verónica Alcocer.

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Esta decisión institucional responde directamente a las graves acusaciones emitidas por Eva Ferrer acerca del supuesto transporte de armas y sustancias ilícitas hacia Venezuela, además del posterior ingreso a Colombia con 2,5 millones de dólares en efectivo.

Cumpliendo las instrucciones expresas del presidente Abelardo De La Espriella, el comandante de la Fuerza Aeroespacial, mayor general Juan Jaime Martínez, lidera la verificación del caso con el fin de identificar a posibles implicados en estas presuntas irregularidades.

El proceso de auditoría contempla la revisión exhaustiva de las aeronaves utilizadas, la confrontación de las bitácoras oficiales de vuelo y las entrevistas requeridas al personal de tripulación que transportó a Alcocer durante sus desplazamientos internacionales.

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Con este seguimiento técnico, las autoridades buscan reconstruir detalladamente la ruta de cada viaje y establecer si se cometieron faltas operativas o violaciones a los protocolos de seguridad aeroportuaria establecidos.

Los delicados señalamientos vertidos por Ferrer deberán ser contrastados rigurosamente con los registros documentales y el material probatorio recabado por los investigadores asignados.

Por el momento, la verificación interna pretende esclarecer los hechos y servir de fundamento para definir si resulta procedente la apertura de procesos judiciales adicionales sobre este asunto de alto impacto nacional.

Vale la pena recordar que Eva Ferrer ejerció como exconsejera presidencial para la Reconciliación y formó parte activa de la campaña política de Gustavo Petro junto a Verónica Alcocer antes de revelar estas delicadas informaciones.

Ferrer aseveró que Alcocer habría integrado una estructura de tráfico de estupefacientes y que empleó el avión oficial del Gobierno para trasladar sumas millonarias de dinero durante sus traslados al país vecino.

Ante la gravedad del escenario denunciado por la revista Semana en su reciente edición, la Procuraduría General de la Nación citó formalmente a declarar a Eva Ferrer y a otros cinco ciudadanos presuntamente vinculados.

El ente de control disciplinario profundizará en las pesquisas para determinar la veracidad de estos presuntos actos de corrupción y narcotráfico donde estarían involucrados la ex primera dama y otros servidores públicos.

Señalamientos de Eva Ferrer contra Verónica Alcocer

Eva Ferrer formuló señalamientos graves contra la exprimera dama. Sus declaraciones aparecieron en una entrevista publicada por la revista Semana el 10 de octubre de 2026.

Ferrer acusó a Alcocer de liderar una presunta red dedicada al traslado ilegal de dinero, drogas y armas. Al ser consultada sobre si Alcocer era la jefa de una mafia, respondió: “A día de hoy digo que sí”.

La exconsejera presidencial para la Niñez y la Adolescencia afirmó que la exprimera dama habría utilizado aeronaves oficiales para realizar viajes confidenciales entre Colombia y Venezuela.

Uno de los señalamientos centrales apunta a un supuesto viaje a Venezuela en enero de 2023. Según Ferrer, el empresario Manel Grau le habría informado que Alcocer regresó a Colombia con 2,5 millones de dólares.

Ferrer también aseguró que parte de esa suma habría sido destinada a financiar la campaña de Mario Fernández Alcocer, primo de la exprimera dama. Esta versión forma parte de las acusaciones presentadas en la entrevista.

La española vinculó además a Carolina Plata, asistente de Alcocer, con la gestión de esos desplazamientos. También mencionó a la capitana Lozano, exjefa de seguridad de la exprimera dama, dentro de los hechos denunciados.

Los señalamientos incluyen presuntas conductas relacionadas con tráfico de estupefacientes y armas, lavado de activos, financiación irregular de campañas, venta de cargos públicos, uso indebido de bienes estatales e intimidación a funcionarios.

Ferrer también señaló presuntas ambiciones presidenciales de Alcocer y la describió como la persona que impartía órdenes dentro de la presunta estructura. Sus afirmaciones vinculan además al expresidente Gustavo Petro con esa supuesta organización.

Las acusaciones no constituyen hechos judicialmente comprobados. Los medios que difundieron la información precisaron que se trata de señalamientos atribuidos a Ferrer y que deben ser verificados por las autoridades competentes.

Tras las declaraciones, la Procuraduría General de la Nación citó a Eva Ferrer y a otras cinco personas a rendir declaración bajo juramento. La investigación busca esclarecer los presuntos hechos de corrupción mencionados públicamente.

La Fiscalía General de la Nación también mantiene una indagación relacionada con los señalamientos. La entidad citó a Ferrer a declarar este miércoles, luego de que ella faltara a dos llamados previos.

El presidente Abelardo De la Espriella anunció una investigación en la Fuerza Aérea Colombiana y solicitó intervenciones de la Fiscalía, la Corte y autoridades de Estados Unidos.eltiempo+1

Verónica Alcocer y Gustavo Petro rechazaron las acusaciones. Las hijas del expresidente anunciaron acciones legales contra el dueño de Semana por los señalamientos difundidos.

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