Las masivas movilizaciones sindicales y políticas convocadas para este miércoles 14 de octubre responden a una estrategia de distracción premeditada para desviar la atención pública de los frentes judiciales más delicados que arrastra el petrismo. Así lo advirtió con dureza la panelista Sofia Araújo durante su intervención en Blu Radio, donde calificó las protestas como “cortinas de humo” estructuradas para difuminar las recientes y graves revelaciones de corrupción y narcotráfico que salpican de lleno a la administración pasada.

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Según el análisis expuesto en el espacio radial, el andamiaje de las movilizaciones descansa sobre dos grandes artefactos de distracción. Por un lado, se instrumentalizan polémicas coyunturales como el ataque misógino perpetrado por el caricaturista ‘Matador’ contra la primera dama; por el otro, se agitan banderas completamente infundadas en torno al salario vital para el 2027, ignorando deliberadamente que dichas discusiones de carácter económico y normativo competen a la rama judicial y al Consejo de Estado, y no directamente a las determinaciones del Ejecutivo. “¿Cuál es el miedo que le tienen a esas herramientas?”, cuestionó Araújo al poner en evidencia la incoherencia discursiva de los organizadores.

Esta narrativa de cortinas de humo adquiere una dimensión crítica al conectarla directamente con el terremoto institucional desatado por las recientes confesiones de la exconsejera presidencial Eva Ferrer. Las explosivas declaraciones entregadas a la revista Semana por quien fuera una de las fichas más cercanas del círculo íntimo del expresidente Gustavo Petro destaparon un entramado oscuro que involucra a la ex primera dama Verónica Alcocer en supuestas redes de narcotráfico internacional. Según el testimonio juramentado de Ferrer, Alcocer habría participado en el transporte clandestino de cargamentos de estupefacientes y sumas astronómicas de dinero en efectivo —que ascenderían a los 2,5 millones de dólares— aprovechando vuelos oficiales con destino a Venezuela realizados en enero de 2023.

La exfuncionaria aseguró que existen registros fotográficos que evidenciarían el descenso de la exprimera dama de aeronaves del Estado portando “maletas grises” cargadas con sustancias ilícitas y capitales de dudosa procedencia, salpicando además a figuras del entramado político y empresarial como el polémico catalán-colombiano Manel Grau y el congresista Agmeth Escaf. Este caudal probatorio, sumado a las pesquisas que ya adelanta la Procuraduría General de la Nación con la citación de exministros y exfuncionarios clave, conforma el expediente que la oposición intentaría diluir mediante la agitación callejera de este 14 de octubre. Para los analistas, convocar a un paro bajo consignas desnaturalizadas busca blindar políticamente a los alfiles del gobierno anterior, utilizando el asfalto como trinchera frente al avance incontenible de la justicia.

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