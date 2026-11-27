Por: El Espectador

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La situación judicial de Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez, ha alcanzado nuevamente a la Corte Suprema de Justicia, donde un magistrado de la Sala de Casación Penal se ha pronunciado en contra de la posibilidad de una nueva revisión de su condena. El magistrado Gerson Chaverra Castro, quien actuó como ponente en la decisión que ratificó una sentencia de más de 28 años de prisión contra el ganadero, expresó en un documento fechado el 24 de noviembre que la defensa de Uribe Vélez pretende controversias que ya han sido resueltas por la Corte utilizando la acción de tutela. Según Chaverra, este recurso constitucional estaría siendo empleado como una supuesta instancia adicional, algo que no corresponde con su verdadera función.

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Esta intervención del magistrado surge como respuesta a la solicitud hecha por la Sala Civil, encargada de tramitar la tutela que presentó la defensa de Uribe Vélez. De acuerdo con información publicada por El Espectador, el apoderado sostiene que la Sala Penal cometió errores y que, a raíz de esos supuestos yerros, se vulneraron derechos fundamentales del condenado. Sin embargo, Chaverra es claro en afirmar que la mencionada tutela solo manifiesta "inconformidad con lo decidido por esta Sala de Casación Penal", remarcando que todos los recursos e impugnaciones ya fueron exhaustivamente estudiados cuando se ratificó la condena por los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir agravado, ambos calificados como delitos de lesa humanidad.

El caso judicial arrancó el 13 de noviembre de 2024 cuando, en primera instancia, el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Antioquia absolvió a Uribe Vélez por homicidio y concierto para delinquir. Sin embargo, la situación cambió el 25 de noviembre de 2025, cuando el Tribunal Superior de Antioquia revocó la absolución y lo declaró responsable por hechos ocurridos entre 1990 y 1994. Más adelante, la Corte Suprema se pronunció el 3 de junio y confirmó la condena, priorizando el caso ya que el delito de concierto para delinquir estaba próximo a prescribir, es decir, a quedar exento de sanción por el paso del tiempo.

A pesar de estos fallos, la defensa de Uribe Vélez insistió utilizando la acción de tutela como mecanismo extraordinario, pero ya el 30 de septiembre, la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, mediante la ponencia del magistrado Fernando Augusto Jiménez Valderrama, negó esa primera tutela. Posteriormente, la Sala Laboral confirmó tal decisión el 5 de noviembre. Ahora, nuevamente, se revisa un recurso similar en la Sala Civil de la Corte Suprema, aunque el magistrado Chaverra insiste en que no procede admitirlo, recordando el carácter excepcional y no sustitutivo de la tutela respecto a sentencias ya decididas.

¿Por qué la defensa de Santiago Uribe Vélez recurre a la tutela ante la Corte Suprema?

La defensa de Santiago Uribe Vélez utiliza la acción de tutela como una vía para intentar revocar su condena, argumentando que la Sala de Casación Penal cometió errores y vulneró sus derechos fundamentales al confirmar la sentencia. Sin embargo, según el magistrado Gerson Chaverra Castro, esta acción no corresponde con la función excepcional de la tutela, ya que los recursos ordinarios e impugnaciones especiales ya fueron exhaustivamente analizados durante el proceso judicial.

¿Qué es el concierto para delinquir agravado y por qué fue condenado Santiago Uribe Vélez?

El concierto para delinquir agravado es un delito en el que varias personas se asocian con el propósito de cometer actividades ilícitas y, en este caso, su gravedad aumenta por la naturaleza de los crímenes cometidos. Santiago Uribe Vélez fue condenado por este delito, además de homicidio agravado, en relación con hechos de violencia ligados al grupo denominado Los 12 Apóstoles, por eventos que ocurrieron entre 1990 y 1994, según reportó El Espectador.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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