La presencia de Iván Cepeda en el Congreso Ganadero de Valledupar terminó abriendo un nuevo frente de tensión entre el presidente Abelardo De la Espriella y José Félix Lafaurie. Ante las críticas del mandatario, la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán) publicó un comunicado en el que explicó las razones de la invitación al senador y defendió su postura institucional.

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La junta directiva de Fedegán reconoció que algunos asistentes manifestaron incomodidad por la presencia del congresista, especialmente por los antecedentes de violencia que han sufrido las familias ganaderas. En el documento, la entidad expresó: “Esta junta comprende la reacción de algunos ganaderos que, especialmente a la luz de la violencia que han vivido tantas familias ganaderas, no se sintieron cómodos con su presencia”.

Sin embargo, la federación aclaró que la invitación no estuvo dirigida exclusivamente a Cepeda. El comunicado precisó que “la invitación al Congreso se extendió a todos los congresistas” y que “La Junta respaldó esta general invitación conforme al trato institucional que corresponde dar a esa dignidad”.

Fedegán también recordó su participación en el anterior gobierno, cuando aceptó integrar la delegación en los diálogos con el Eln y suscribió un acuerdo de tierras. La organización defendió “el carácter voluntario de las ventas” y “el derecho de cada propietario a decidir sobre su finca”.

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La federación aprovechó para reivindicar su independencia y explicó que las experiencias de las familias rurales los han llevado a “cuidar la posibilidad de conversar con quienes piensan distinto”. Además, afirmó: “Así entendemos la independencia de Fedegán en su relación con el Gobierno y con las distintas corrientes del Congreso”.

El pronunciamiento también incluyó una invitación al diálogo con el Ejecutivo. Fedegán manifestó que valora que el Gobierno quiera “escuchar directamente a los productores” y propuso sumar a los comités y asociaciones ganaderas. Asimismo, reiteró su disposición a trabajar para “proteger la vida de las familias rurales, enfrentar la extorsión, defender la legítima propiedad privada y mejorar las condiciones para producir en el campo”.

La respuesta de De la Espriella, quien cuestionó a Lafaurie por su cercanía con Cepeda. El mandatario afirmó que el presidente de Fedegán estaría “tejiendo alianzas con Iván Cepeda” y calificó lo ocurrido como “complicidad política”.

“Quien es capaz de contemporizar con los enemigos de la República para aferrarse a sus prebendas no representa a los ganaderos, se representa a sí mismo”, escribió. También aseguró que “no necesita intermediarios para hablar con los ganaderos ni con los ciudadanos” y concluyó: “La política pública del sector ganadero y del campo se definirá de frente, con los productores y con el país”.

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