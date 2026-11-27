El presidente Abelardo de la Espriella lanzó una durísima arremetida contra el presidente ejecutivo de Fedegán, José Félix Lafaurie, luego de que circularan fotografías en las que aparece conversando y sonriente junto al senador del Pacto Histórico Iván Cepeda durante el Congreso Ganadero en Valledupar, un encuentro que el mandatario calificó de “complicidad” y tras el cual anunció que su Gobierno dejará de usar intermediarios gremiales para definir la política pública del sector.

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En un pronunciamiento frontal, De la Espriella cuestionó la cercanía entre el líder gremial y el congresista de izquierda, señalando a Lafaurie de buscar proteger prebendas personales por encima de los intereses del campo. “José Félix Lafaurie teje alianzas con Iván Cepeda —el cómplice de los verdugos de los ganaderos, el derrotado que no acepta el mandato del Pueblo— con el único fin de proteger décadas de privilegios disfrazados de interés gremial. Quien es capaz de contemporizar con los enemigos de la República para aferrarse a sus prebendas no representa a los ganaderos, se representa a sí mismo”, afirmó el jefe de Estado.

El mandatario fue más allá y notificó un giro en la interlocución oficial con los ganaderos del país, cerrándole la puerta a la mediación del dirigente gremial en las decisiones del Ejecutivo. “Mi Gobierno no necesita intermediarios para hablar con los ganaderos ni con los ciudadanos: interactúa directamente, sin contar con aquellos que están dispuestos a vender a sus agremiados a su verdugo sin siquiera ruborizarse. De ahora en adelante, la política pública del sector ganadero y del campo se definirá de frente, con los productores y con el país, sin la mediación de quien ha demostrado estar dispuesto a aliarse con quien atenta contra la propiedad, la vida y el orden republicano”, agregó De la Espriella, quien remató señalando que “sentarse a manteles con quien pretende socavar la democracia, desconoce el veredicto popular y sueña con imponer por otras vías lo que las urnas le negaron, ¡es complicidad!”.

Antes de esa reacción presidencial, Lafaurie había salido al paso de la polémica en redes sociales tanto en diálogo con Semana como en un hilo de nueve puntos en X, donde aseguró que tiene “diferencias de fondo con Cepeda”, pero defendió que Fedegán invita cada dos años a la totalidad de los congresistas del país y recordó que hace cuatro años y hace dos años el senador ya había asistido al evento ganadero. “En un país tan polarizado como Colombia, me parece un error que el trato de un gremio con el Congreso de la República dependa de quien esté en la Casa de Nariño”, sostuvo el presidente de Fedegán, tras preguntarse qué ocurrirá si ese sector político regresa al poder en 2030 y reiterar que ante cualquier gobierno asumirá el deber de sentarse con quien corresponda para defender los derechos de los ganaderos.