Por: Noticiero 90 minutos

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Emcali, la empresa de servicios públicos de Cali, comunicó que el próximo 27 de noviembre varios barrios de la ciudad experimentarán intervenciones de mantenimiento en el sistema de acueducto. Según lo informado por Emcali y reportado por el Noticiero 90 Minutos, estas acciones buscan asegurar el buen funcionamiento y la continuidad en el suministro de agua potable para diferentes zonas de la ciudad.

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El listado de los barrios afectados incluye a Alfonso López, ubicado en la calle 82 # 7 B Bis 12; Industrial, en la calle 33 A # 10 - 90; Comuneros, en la carrera 33 # 57 - 32; Floralia, en la carrera 4 N # 72 B 00; La Isla, en la carrera 8 N # 43 A 07; y Olímpico, en la carrera 34 # 12 A 12. Estos sectores enfrentarán las intervenciones de Emcali en los puntos específicos mencionados, con el objetivo de hacer labores de mantenimiento preventivo que ayuden a mantener estable el servicio de acueducto.

Las labores programadas para el 27 de noviembre representan una acción fundamental dentro de los protocolos que Emcali suele implementar para anticipar daños mayores y evitar afectaciones prolongadas al servicio de agua en la ciudad. Aunque este anuncio no detalla la duración exacta de las intervenciones ni las horas en las que los cortes pudieran presentarse, la empresa recomienda a los habitantes de estos barrios que tomen las precauciones necesarias para afrontar cualquier posible suspensión temporal del suministro de agua potable.

Esta información se suma a la serie de reportes y comunicados oficiales que Emcali emite de manera regular para mantener al tanto a la ciudadanía respecto a intervenciones técnicas, mantenimientos programados y actividades preventivas dentro de su red de servicios. El aviso destaca la importancia de la comunicación directa entre la entidad prestadora del servicio y los usuarios, brindando datos claros y localizaciones precisas de las zonas afectadas.

De acuerdo con Noticiero 90 Minutos, este tipo de procedimientos es clave para el adecuado funcionamiento de la infraestructura hídrica de la ciudad. Las intervenciones de mantenimiento también buscan anticipar posibles emergencias y garantizar la calidad del agua que recibe la comunidad. En ese sentido, la notificación cobra relevancia para los residentes de los barrios mencionados, quienes deberán estar atentos a las indicaciones de Emcali durante la jornada programada.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los barrios de Cali que tendrán mantenimiento de acueducto el 27 de noviembre?

De acuerdo con la información comunicada por Emcali, los sectores que tendrán intervenciones de mantenimiento en el sistema de acueducto son Alfonso López, Industrial, Comuneros, Floralia, La Isla y Olímpico, con ubicaciones específicas en cada uno de estos barrios.

¿Por qué Emcali realiza mantenimientos programados en el sistema de acueducto?

Según lo informado por Noticiero 90 Minutos, las intervenciones de Emcali tienen como objetivo asegurar la continuidad y calidad del servicio de agua en Cali. Los mantenimientos programados buscan prevenir daños mayores, anticipar emergencias y mantener estable la infraestructura hídrica de la ciudad.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.