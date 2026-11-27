Un atentado con explosivos mediante el uso de un cadáver como señuelo se registró en la madrugada de este viernes en la vía Pamplona-Cúcuta, en jurisdicción del municipio de Los Patios, área metropolitana de Cúcuta, cuando una patrulla de la Policía fue emboscada al regresar de verificar el reporte de un homicidio. De acuerdo con la información preliminar conocida sobre el hecho, los responsables dejaron el cuerpo en el corredor vial para atraer a los uniformados del cuadrante y activaron una carga explosiva a un costado de la carretera justo cuando los policías emprendían el retorno tras completar el procedimiento inicial.

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Pese a la fuerza de la detonación en la vía, los integrantes de la patrulla no sufrieron heridas de gravedad; según los reportes locales del traslado, cuatro uniformados resultaron afectados con lesiones leves y fueron llevados al Hospitalito de Los Patios, donde recibieron atención médica y permanecen fuera de peligro, mientras en su pronunciamiento oficial el general Jorge Mora se refirió a dos policías heridos durante la acción violenta.

A través de redes sociales, el general Jorge Mora condenó la modalidad empleada contra los uniformados y enmarcó el ataque dentro de una escalada reciente en la frontera, recordando lo ocurrido días atrás en la capital nortesantandereana. “Rechazo categóricamente el atentado terrorista en contra de nuestra Policía Nacional que dejó dos policías heridos en Los Patios. Este ataque ocurre después del atentado con drones contra la policía de Cúcuta, que dejó tres civiles heridos, entre ellos un bebé de 18 meses, y más de 60 viviendas afectadas. Estas acciones cobardes son actos desesperados de quienes están sintiendo la contundencia operacional de nuestra Fuerza Pública”, afirmó el oficial.

En el cierre de su mensaje, el alto oficial envió un respaldo a las tropas desplegadas en la región y aseguró que no habrá repliegue operativo en el departamento tras la emboscada en Los Patios. “Quiero manifestarle a nuestros soldados, policías y a las familias de Norte de Santander que no están solos, la Fuerza Pública está con ustedes y no nos van a intimidar ni nos van a hacer retroceder. Nuestros soldados y policías continuarán desplegados hasta dar con el paradero de los responsables de estos actos cobardes que siembran el terror de la población nortesantandereana”, concluyó Mora.