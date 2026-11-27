Por: El Espectador

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En los últimos días, el ambiente entre el gobierno que lidera Abelardo de la Espriella y quienes defienden la libertad de prensa en el país se ha visto rodeado de tensiones crecientes. Diversos hechos han causado preocupación en el sector periodístico, tales como expresiones públicas de altos funcionarios en contra de comunicadores críticos, el retiro repentino de los esquemas de seguridad brindados por la Unidad Nacional de Protección (UNP) y modificaciones en los lineamientos y el presupuesto de esa entidad, circunstancias que incrementan la incertidumbre y el temor entre quienes ejercen el periodismo. Según lo informado por El Espectador, la situación se ha hecho aún más delicada ahora que la Corte Constitucional emitió una decisión que pone en tela de juicio el papel de la UNP y del Estado como garantes efectivos de la seguridad de los periodistas.

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De acuerdo con la información de El Espectador, la Corte Constitucional conoció el caso de un periodista regional al que, pese a tener amenazas de muerte asociadas a su trabajo, la UNP le retiró el esquema de protección sin proporcionar explicaciones claras. En su pronunciamiento, el alto tribunal no solo reconoció la gravedad del caso particular, sino que denunció una problemática estructural: la falta de garantías reales por parte de la entidad encargada de proteger a la prensa y el incumplimiento por parte del Estado respecto a la salvaguarda de derechos fundamentales de los comunicadores.

En palabras de la propia Corte Constitucional, “la actuación de la UNP no solo afecta a un accionante de manera individual, sino que compromete la credibilidad del Estado para garantizar la protección de los periodistas”. Este señalamiento fue realizado tras resolver la acción de tutela presentada por el periodista afectado, dejando claro que, más allá del caso puntual, existen falencias recurrentes en la labor de la UNP. Los magistrados enfatizaron que estas irregularidades han conducido a que se deje sin resguardo a periodistas amenazados, quienes además tampoco reciben información suficiente para entender los motivos detrás de la suspensión de sus esquemas de protección, ni opciones legales efectivas para apelar o cuestionar las decisiones adoptadas sobre su seguridad.

Esta situación refleja un complejo panorama en el que la labor periodística enfrenta riesgos y donde la confianza en las instituciones encargadas de proteger la libertad de prensa y la integridad de los periodistas se ve minada, como lo ha dejado en evidencia la reciente decisión del alto tribunal.

¿Cómo afecta la decisión de la Corte Constitucional la confianza en la protección estatal a periodistas?

Según la información difundida por El Espectador, la reciente decisión de la Corte Constitucional resalta falencias fundamentales en la actuación de la Unidad Nacional de Protección (UNP), lo que afecta profundamente la percepción de seguridad y confianza de los periodistas frente al Estado. Al advertir que ni la UNP ni el Estado ofrecen garantías reales de protección, se cuestiona el compromiso estatal con la libertad de prensa y la integridad de quienes ejercen esa labor.

¿Qué implica la falta de información de la UNP para los periodistas bajo amenaza?

De acuerdo con el pronunciamiento del alto tribunal informado por El Espectador, la UNP no solo estaría dejando desprotegidos a los comunicadores, sino que tampoco proporciona datos claros que permitan comprender las decisiones sobre la suspensión de esquemas de protección, ni opciones concretas para controvertirlas. Este vacío de información dificulta que los periodistas afectados actúen para defender su seguridad y limita su capacidad de obtener justicia.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.