Por: El Espectador

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La violencia contra las mujeres persiste en distintos espacios y momentos de la vida cotidiana. No solo ocurre en el hogar, sino también en la vía pública, la oficina, instancias políticas como el congreso, medios de comunicación, e incluso en ambientes educativos, según cifras reportadas por la Defensoría del Pueblo. El fenómeno trasciende características sociales, educativas o económicas de quienes la ejercen, y tiene como característica común el ejercicio de poder y la discriminación hacia lo femenino y todo lo que es percibido como tal.

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De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, entre enero y septiembre de 2026 se registraron 118 feminicidios y 91 casos de tentativa de feminicidio. Adicionalmente, se reportaron 25 transfeminicidios. En cuanto a delitos sexuales, se contabilizaron 21.723 casos, de los cuales 16.450 afectaron a niñas y adolescentes, 4.719 a mujeres adultas y 250 a personas con Orientaciones Sexuales e Identidades de Género no hegemónicas, es decir, lesbianas, gais y transgénero (Osignh-LGT). Sobre la violencia en el entorno familiar, los datos indican que 75.708 mujeres fueron víctimas, incluyendo 62.792 adultas y 9.611 menores; también se reportaron 619 víctimas Osignh-LGT dentro de este grupo.

Este panorama estadístico, sustentado en datos de la Defensoría, probablemente refleja solo una parte del problema, pues factores como el temor, la desconfianza en instituciones, el desconocimiento de los procesos legales y la reacción de parálisis ante la violencia pueden causar un subregistro. Cualquier línea de acción sería insuficiente sin un Estado comprometido que fortalezca y aplique las políticas públicas ya existentes, siempre dentro del marco de los derechos conquistados tanto en la agenda internacional como en la legislación nacional.

Un punto sensible en la agenda estatal es la protección de derechos reproductivos. El Plan de Desarrollo propuesto ha sido interpretado como una forma de violencia institucional al intentar borrar la Sentencia C-055 de 2022 de la Corte Constitucional sobre la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), antecedida por la C-355 de 2006. Esta sentencia no obliga, pero otorga el derecho a la IVE en circunstancias determinadas. De acuerdo con la fuente, el Estado y el gobierno deben garantizar la aplicación de los derechos reconocidos y evitar retrocesos motivados por convicciones individuales, especialmente religiosas.

La historia también recuerda formas de violencia persistente, como los centros llamados “Lavanderías de la Magdalena” en Irlanda, donde mujeres consideradas fuera de la norma eran sometidas a trabajos forzados. Sitios como estos, gestionados por congregaciones católicas, muestran cómo la violencia se perpetuó más allá de instituciones religiosas formales.

El llamado actual es a la acción conjunta, a reconocer la diversidad y a consolidar un proyecto común: construir una vida libre de violencias para todas las personas, como parte de una sociedad más digna y respetuosa de los derechos humanos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué dicen las cifras de la Defensoría del Pueblo sobre violencia contra las mujeres en 2026?

Según la Defensoría del Pueblo, entre enero y septiembre de 2026 se documentaron 118 feminicidios, 91 tentativas de feminicidio, 25 transfeminicidios y más de 21.000 delitos sexuales, con un alto impacto en niñas, adolescentes y personas con Orientaciones Sexuales e Identidades de Género no hegemónicas. Estas cifras muestran que la violencia está lejos de erradicarse y afecta a diversos grupos sociales en Colombia.

¿Qué es la sentencia C-055 de 2022 de la Corte Constitucional sobre la IVE?

La sentencia C-055 de 2022 de la Corte Constitucional reconoce el derecho a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) bajo ciertos criterios, sin obligar a las mujeres, pero asegurando que quienes lo requieran puedan acceder de acuerdo con la ley. Esto significa que el Estado debe garantizar este derecho, respetando la decisión individual dentro de los parámetros establecidos.

Detalles del feminicidio de Natalia Villalba

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La investigación por el feminicidio de Natalia Villalba sigue revelando detalles que estremecen. Mientras la Fiscalía avanza en el proceso contra el ciudadano británico Matthew Ashley Foster-Smith, han salido a la luz nuevos chats, denuncias y antecedentes judiciales que podrían ser determinantes para entender quién es el hombre señalado de asesinar a la diseñadora gráfica cucuteña.