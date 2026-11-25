Colombia tendrá una nueva cárcel en Riohacha, La Guajira, que será inaugurada este miércoles 25 de noviembre, según confirmó el Ministerio de Justicia. La entrega contará con la participación del presidente Abelardo De La Espriella y representantes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec).

Sigue a PULZO en Discover

El complejo comenzó a construirse en 2020 como parte de un antiguo Conpes que buscaba renovar la infraestructura penitenciaria del país. Aunque la mayor parte de los trabajos se adelantó durante el gobierno de Gustavo Petro, la entrega oficial quedará en manos de la administración de De La Espriella.

(Vea también: “Sin privilegios”: De la Espriella le dejó clarito a Monsalve lo que le espera con traslado de cárcel)

De acuerdo con información publicada por El Tiempo en marzo pasado, el proyecto le costó al Estado 307.969 millones de pesos. A esa cifra se suma el contrato de interventoría, que tuvo un valor de 21.000 millones de pesos. La cárcel tenía previsto entrar en funcionamiento en junio, pero los plazos se extendieron hasta el cierre de 2026.

La infraestructura fue construida sobre un terreno de 36.000 metros cuadrados y tiene capacidad para recibir a 1.722 personas privadas de la libertad, entre condenados y sindicados. El complejo cuenta con ocho pabellones: siete destinados a hombres y uno para mujeres, además de áreas judiciales y administrativas, espacios de visitas, aulas de atención y tratamiento, auditorio y zona de sanidad.

Entre las instalaciones también se encuentran talleres de mantenimiento, lavandería, depósitos de residuos, alojamiento para los integrantes de la guardia y una planta de tratamiento de aguas residuales. Uno de los espacios particulares será el salón de armonización destinado a las comunidades indígenas, en reconocimiento a las necesidades culturales de la población de la región.

(Lea también: “Con la fe puesta en Dios”: De la Espriella se pronunció por naufragio en La Guajira y lanzó reporte)

La nueva cárcel busca aliviar la presión sobre el sistema de reclusión de La Guajira. La prisión que actualmente funciona en Riohacha registra un hacinamiento superior al 260 %, mientras que el centro de detención transitoria de la Policía ha llegado a reportar una sobrepoblación del 3.700 %. Según la información suministrada, el proyecto también superó las revisiones de la Contraloría General de la República y la Defensoría del Pueblo.

Uno de los componentes destacados será el pabellón femenino, diseñado para albergar al menos a 152 mujeres. Allí también funcionará un centro de desarrollo infantil para atender hasta 15 madres gestantes o con hijos pequeños, mientras que la infraestructura tendrá un espacio especial para integrantes de la comunidad indígena wayuu. Con su apertura, el Gobierno espera ampliar la capacidad de reclusión y responder a las necesidades penitenciarias de la capital guajira.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.