Una requisa sorpresa en la cárcel La Picota, en Bogotá, dejó al descubierto una red de comunicaciones clandestinas que, según las autoridades, era utilizada por algunos reclusos para coordinar actividades delictivas desde el interior del penal. El operativo se extendió por 19 pabellones y permitió incautar cientos de celulares y miles de tarjetas SIM, además de equipos de conexión a internet.

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Entre los elementos decomisados se encontraron seis antenas de internet satelital Starlink, 38 módems, 3.754 tarjetas SIM y 582 teléfonos celulares. El hallazgo evidenció la capacidad tecnológica que tenían los internos para mantener comunicaciones con personas en el exterior y, presuntamente, seguir participando en actividades ilegales.

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La intervención también permitió descubrir otros elementos prohibidos dentro de los pabellones. Las autoridades reportaron el hallazgo de dinero en efectivo, sustancias estupefacientes y 356 armas cortopunzantes, que quedaron bajo custodia para los procedimientos correspondientes.

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El material incautado será analizado para establecer cómo funcionaba la red de comunicaciones y de qué manera los dispositivos ingresaron a este centro penitenciario. La preocupación de las autoridades está relacionada con el uso de estos equipos para ordenar delitos, intimidar a ciudadanos y extorsionar a comerciantes y empresarios desde las celdas.

Tras conocerse los resultados del operativo, el presidente Abelardo de la Espriella se pronunció a través de su cuenta de X y respaldó las acciones adelantadas en la prisión. El mandatario insistió en que los establecimientos carcelarios no pueden convertirse en lugares desde los cuales se sigan coordinando actividades criminales.

“Las cárceles no pueden seguir siendo centros de operaciones criminales. No permitiré que los delincuentes continúen ordenando delitos, intimidando a los colombianos y burlándose de la justicia desde sus celdas”, escribió De la Espriella.

¡A LOS BANDIDOS QUE PRETENDEN SEGUIR DELINQUIENDO DESDE LAS CÁRCELES LES DEJAMOS CLARO QUE EN LA ERA DEL TIGRE LA AUTORIDAD SE RESPETA Y LA LEY SE HACE CUMPLIR! En un megaoperativo de registro y control en 19 pabellones de la cárcel La Picota, incautamos 582 celulares, 3.754… pic.twitter.com/o7p8x5eGH8 — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 3, 2026

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Las autoridades mantienen las investigaciones para determinar quiénes estaban detrás del uso de los equipos decomisados, cómo llegaron hasta La Picota y qué actividades se coordinaban mediante esas comunicaciones. El resultado de la requisa también abre interrogantes sobre los controles de ingreso de tecnología a los pabellones de la cárcel.

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