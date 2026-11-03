En Bogotá los ciudadanos pasaron un susto, muy temprano, por cuenta del sismo de 5,6 grados y a muchos de ellos les hizo recordar el terremoto del 10 de agosto.

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Pese a que el temblor fue sobre las 4 a.m., la mayoría de vecinos prefirieron salir y seguir los protocolos de evacuación preventiva, frente a posibles daños materiales en sus viviendas.

A través de redes sociales, los ciudadanos compartieron algunos videos que muestran cómo fue la evacuación en varias zonas de la ciudad:

#Bogotá | Decenas de ciudadanos evacuaron en Bogotá tras sentirse el temblor de 5,6. Desde el @IDIGER aseguran que hasta el momento no se registran daños ni afectaciones. Vía: @Nia_Maldonadoo https://t.co/qRQodC5OyZ https://t.co/kZBPLpzy4j — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 3, 2026

El temblor de 5.8 en esta madrugada en Bogotá hizo activar las alarmas https://t.co/DavsbUuVaf — Edwin Suá (@edwinhsua) November 3, 2026

Hasta el momento, las autoridades de gestión del riesgo no reportan personas lesionadas de gravedad ni víctimas mortales asociadas de forma directa al sismo. No obstante, las brigadas de emergencia mantienen inspecciones visuales en estructuras antiguas, centros médicos y corredores viales propensos a deslizamientos o caída de material rocoso.

El movimiento provocó que en las principales capitales y municipios del área de influencia se activaran de inmediato las sirenas de alarma de edificios de oficinas y conjuntos residenciales, obligando a cientos de personas a evacuar temporalmente hacia puntos de encuentro seguros.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.