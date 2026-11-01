La celebración de Halloween en Bogotá dejó daños en varios vehículos del transporte público. Transmilenio informó que 11 buses del SITP fueron vandalizados durante la noche del 31 de octubre, con afectaciones en espejos, ventanas y carrocerías. Uno de los casos reportados ocurrió en el barrio Piamonte, en la localidad de Bosa, donde un vehículo fue atacado en medio de las actividades de la noche de disfraces.

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A través de un comunicado, la empresa rechazó este tipo de comportamientos y lamentó los daños ocasionados a los automotores que prestan el servicio de transporte público en la ciudad. La entidad señaló que estos hechos afectan vehículos destinados a movilizar diariamente a miles de usuarios.

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Según explicó Transmilenio, los 11 buses de Transmizonal afectados presentaron grafitis y daños en diferentes partes de su estructura, entre ellas los espejos, las ventanas y los acabados exteriores. Los reportes fueron atendidos por la empresa en coordinación con las autoridades locales.

Como medida para reparar los vehículos, los buses fueron retirados temporalmente de circulación y trasladados a sus respectivos patios talleres. Allí se adelantan labores de limpieza y recuperación para que puedan volver a prestar el servicio una vez estén en condiciones adecuadas.

La empresa reiteró su rechazo a los actos de vandalismo contra la infraestructura y los vehículos del sistema, pues además de ocasionar gastos de reparación, estas acciones afectan la operación del transporte público. Mientras avanzan los trabajos, se espera que los automotores puedan reincorporarse al servicio tras completar las intervenciones necesarias.

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