Por: El Espectador

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La violencia en el sistema de transporte TransMilenio ha vuelto a estar en el centro de la discusión pública, luego de que se reportaran nuevos ataques contra los guardas encargados de la seguridad en las estaciones. Según reportes que circularon en redes sociales, dos recientes episodios evidencian el riesgo al que se enfrentan estos trabajadores: en uno de ellos, un hombre que procuraba ingresar sin pagar intimidó a los guardas acompañado de un machete; en otro caso, una mujer intentó agredir a miembros del personal de seguridad con un cuchillo en la estación León XIII, ubicada en Soacha.

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Estos hechos se han presentado mientras el número de agresiones contra el personal de TransMilenio suma cifras preocupantes. De acuerdo con balances publicados en septiembre y citados por los reportes, en 2026 ya se han registrado más de 300 guardas agredidos, todo en cuestión de pocos meses. Un informe previo del Concejo de Bogotá en julio ya alertaba sobre más de 230 ataques en ese periodo, lo que evidencia que la frecuencia de este problema ha ido en aumento. Este tipo de ataques suelen ocurrir durante intentos de evasión de pago en estaciones y portales, escenario que se ha convertido en el centro de los conflictos en el sistema de transporte masivo de la capital, especialmente en el sur de Bogotá y su área metropolitana.

Entre las muchas formas de agresión documentadas están los golpes, amenazas, intentos de ataque con objetos cortopunzantes y hasta patadas, como ocurrió a principios de octubre en otra discusión sobre el pago del pasaje. Esta situación expone la compleja problemática que atraviesa TransMilenio no solo desde el punto de vista de seguridad, sino también en términos de cultura ciudadana, ya que las discusiones entre usuarios y personal de seguridad se han tornado cada vez más tensas y peligrosas.

La evasión de pago es una de las causas más comunes detrás de estos enfrentamientos. Según cifras del propio sistema divulgadas en un debate en el Concejo de Bogotá, cada día se producen cerca de 262.000 ingresos irregulares, lo cual genera pérdidas anuales cercanas a los $295.000 millones. Para controlar esta situación, en lo que va de 2026, se han impuesto casi 123.000 comparendos, lo que equivale a alrededor de 600 sanciones diarias.

En medio de estos retos, la recomendación para quienes sean testigos de agresiones es reportar la situación inmediatamente a guardas, gestores de convivencia o policías en estación. De encontrarse ante una amenaza con arma blanca, se sugiere no intervenir y permitir que el personal especializado active los protocolos establecidos, incluyendo la alerta a la policía y el uso de cámaras para identificar a los responsables.

¿Por qué ocurren agresiones a guardas de TransMilenio en Bogotá?

De acuerdo con los reportes publicados en redes y los informes del sistema, la mayoría de las agresiones a guardas de TransMilenio en Bogotá tienen su origen en intentos de ingreso sin pagar el pasaje. Los conflictos suelen escalar durante el control del acceso, especialmente cuando se requiere impedir la entrada irregular, lo que expone al personal a situaciones de violencia y amenazas con armas blancas.

¿Cuántas agresiones a guardas de TransMilenio se registraron en 2026?

Según los balances reportados por el Concejo de Bogotá y datos de TransMilenio hasta septiembre de 2026, se contabilizaban más de 300 guardas agredidos, superando el total de años anteriores en menos de nueve meses. Estos ataques han ocurrido principalmente durante controles para prevenir la evasión del pasaje y han incluido amenazas, golpes y ataques con armas blancas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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