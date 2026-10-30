Por: Portal Bogotá

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En el marco de la campaña "Bogotá, mi Ciudad, mi Casa", la seguridad durante las celebraciones de Halloween es una prioridad para las autoridades distritales. Con ese propósito, de acuerdo con la información publicada por la Policía de Bogotá, se destinarán 1.000 uniformados que acompañarán las actividades de la festividad el sábado 31 de octubre. El objetivo principal de este despliegue es evitar cualquier situación que ponga en riesgo la seguridad, integridad y derechos de los menores de edad, quienes son los principales protagonistas de esta jornada.

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El dispositivo policial se enfocará especialmente en sitios de gran afluencia de personas, tales como centros comerciales, parques, vías públicas y sectores seleccionados de distintas localidades de la capital. Según la Policía de Bogotá, se realizarán labores preventivas, de registro, control y acompañamiento a la ciudadanía, con énfasis en los niños, niñas y adolescentes que participen pidiendo dulces. De igual manera, se reforzarán las medidas de vigilancia para impedir conductas que alteren la convivencia y así responder de manera oportuna a las solicitudes ciudadanas, previniendo incidentes que puedan perturbar la tranquilidad de las familias.

En años anteriores, la labor preventiva de la Policía de Bogotá se ha visto reflejada en los reportes durante la festividad. Por ejemplo, en Halloween de 2024 se recibieron 1.053 llamadas y se atendieron 699 casos por parte de las patrullas de vigilancia. Para 2025, el número de llamadas ascendió a 2.243, de las cuales 744 estuvieron relacionadas con conflictos de convivencia como riñas y exceso de ruido, entre otras situaciones. Estos datos evidencian la importancia de mantener estrategias de control y el acompañamiento continuo.

La Policía de Bogotá también extendió varias recomendaciones dirigidas a padres y cuidadores: mantener a los menores bajo supervisión constante, identificarlos mediante tarjetas con datos de contacto, circular por zonas seguras, vigilar los productos que reciban durante los recorridos, fomentar actitudes de respeto y convivencia, así como reportar cualquier incidente o riesgo llamando a la Línea de Emergencias 123 o acudiendo al CAI (Centro de Atención Inmediata) más cercano.

El llamado de la institución policial, según su comunicado, es vivir Halloween con responsabilidad, priorizando el bienestar de los menores y el respeto por la convivencia ciudadana. La denuncia oportuna a través de la Línea de Emergencias 123 es crucial para combatir el crimen y promover una ciudad más segura para todos sus habitantes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las recomendaciones de la Policía de Bogotá para celebrar Halloween con niños?

La Policía de Bogotá aconseja a los padres mantener una vigilancia cercana de los menores en todo momento, identificarlos con tarjetas de contacto, usar pasos seguros para cruzar vías, revisar los dulces que reciben y fomentar el respeto y la buena convivencia. Además, recomienda reportar de inmediato cualquier situación de riesgo a la Línea de Emergencias 123 o acudir al CAI más cercano.

¿Qué significa CAI y cuál es su función durante Halloween en Bogotá?

CAI significa Centro de Atención Inmediata. Durante Halloween en Bogotá, estos centros funcionan como puntos de respuesta rápida ante emergencias o incidentes que puedan surgir en las celebraciones, permitiendo que los ciudadanos reciban apoyo inmediato de la Policía y contribuyendo a preservar la seguridad y la convivencia en la ciudad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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