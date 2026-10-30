Una arepa de un metro de largo, rellena de cerdo desmechado, queso cheddar y chicharrón, será una de las principales atracciones de la décima edición del Festival Insaciables. El evento, que tendrá entrada gratis, se realizará el 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre en la Plaza de Eventos de Compensar, ubicada en la avenida 68 de Bogotá.

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La protagonista de esta edición será la Arepa Insaciable, una creación preparada a la parrilla con maíz blanco y rellena de cerdo desmechado en salsa BBQ, queso cheddar derretido y chicharrón crocante. La propuesta nació de la alianza con Santa Costilla y marca una nueva etapa para Los Insaciables, que después de recorrer restaurantes y puestos de comida callejera decidieron presentar un producto propio.

La oferta gastronómica también tendrá dos espacios para quienes quieran probar diferentes preparaciones. En la Plaza del Asado habrá carne en vara, pollo al carbón, choripanes y picadas, mientras que El Territorio Insaciables reunirá platos como lechona, chicharrones, hamburguesas, alitas y postres tradicionales. Los asistentes encontrarán combos personales desde 25.000 pesos, opciones para dos personas por 50.000 pesos y postres desde 15.000 pesos.

La música será otro de los atractivos de La Comilona del Barrio. En la programación aparecen Los Alfa 8 y Cuarteto Imperial, además de los aguinaldos de Candela. También habrá una maratón de baile con Vibra, en la que el ganador podrá llevarse un premio de 2 millones de pesos.

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El festival tendrá actividades para distintos públicos, por lo que el plan no estará enfocado únicamente en la comida. Entre las opciones anunciadas se encuentran disfraces infantiles, pista de carritos, torneo de futbolín, toro mecánico, zona gaming y concursos de baile, con premios para los participantes.

La décima edición llega después de una trayectoria en la que el Festival Insaciables ha reunido a más de 200.000 asistentes, vendido más de 250.000 platos y contado con la participación de más de 190 comercios. En su edición anterior recibió a más de 22.000 personas y para esta ocasión tendrá 18 restaurantes participantes.

Con entrada gratuita y una programación que combina gastronomía, música y entretenimiento familiar, La Comilona del Barrio busca convertirse en un punto de encuentro para quienes quieran probar sabores populares y darle la bienvenida a la temporada de fin de año. La cita será durante tres días en la Plaza de Eventos de Compensar, en Bogotá.

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