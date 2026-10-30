Por: El Espectador

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Bogotá vive una de las épocas festivas más concurridas del año y, de acuerdo con la Policía Metropolitana, la seguridad es ahora el foco principal durante la celebración de Halloween y el denominado Día Dulce. Con el objetivo de prevenir incidentes y proteger a los ciudadanos, principalmente a niños y adolescentes, las autoridades han dispuesto un operativo especial que involucra a 1.000 uniformados, según informaron entidades oficiales citadas por El Espectador. Esta acción se desarrolla de la mano de un plan de vigilancia y convivencia, promovido por la Alcaldía, que se mantendrá hasta el lunes 2 de noviembre, abarcando tanto la tradicional ‘noche de brujas’ como el puente festivo posterior.

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La estrategia de seguridad se concentra en puntos estratégicos de la ciudad: parques, centros comerciales, vías públicas, zonas de rumba y lugares con alta afluencia de personas. De acuerdo con datos de la propia Policía, el operativo responde a antecedentes de años recientes, en los que la celebración de Halloween disparó el número de llamadas de emergencia y atenciones ciudadanas. Por ejemplo, en la celebración de 2025 se registraron 2.243 llamadas y 744 motivos de atención relacionados con conflictos de convivencia como riñas y escándalos por exceso de ruido.

El plan, que inició el jueves 29, prioriza la vigilancia nocturna y durante la madrugada, sobre todo en localidades como Suba, Bosa, Fontibón, Usme, Puente Aranda, Teusaquillo, Chapinero, Tunjuelito y Kennedy. Más de 400 funcionarios distritales, junto a las Secretarías de Gobierno y Seguridad, refuerzan la coordinación para prevenir delitos y velar por el cumplimiento de normas en establecimientos como bares y discotecas. Además, equipos de Inspección, Vigilancia y Control (IVC) inspeccionan que estos lugares cumplan con lo estipulado en decretos y resoluciones locales, evitando la rumba ilegal y el expendio de bebidas no permitidas.

El enfoque en la niñez es fundamental. La Policía y la Secretaría de Seguridad han pedido a padres y cuidadores mantener estricta vigilancia de los menores durante los recorridos para pedir dulces y en eventos familiares masivos. Se promueven precauciones como portar información de contacto, revisar los productos que reciben los niños y reportar cualquier anomalía a la línea de emergencias 123 o el CAI más cercano. Además, se desarrollan jornadas pedagógicas para prevenir delitos informáticos, violencia intrafamiliar y la utilización de menores en ilícitos, alcanzando a más de 150.000 personas en Bogotá, según datos oficiales.

La vigilancia se extiende también a la rumba capitalina durante el puente festivo. La Alcaldía advierte sobre el consumo moderado de alcohol y recomienda especial cuidado en la interacción con desconocidos. Los operativos concluirán el lunes, garantizando así una celebración segura para toda la ciudadanía.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo será el operativo de seguridad en Bogotá para Halloween y el puente festivo?

El operativo de seguridad en Bogotá contempla el despliegue de 1.000 policías que acompañarán las celebraciones de Halloween, junto con más de 400 funcionarios del Distrito, según El Espectador. Habrá control y vigilancia en zonas comerciales, barrios prioritarios y espacios públicos, así como inspección en establecimientos nocturnos. La estrategia se centrará en la prevención de delitos, la atención a emergencias y la protección de menores durante los recorridos para pedir dulces. Se intensificarán los controles desde el jueves previo hasta el lunes festivo, extendiéndose la seguridad también a fiestas nocturnas y la verificación del cumplimiento de los horarios establecidos por resoluciones y decretos.

¿Qué recomendaciones entregó la Policía Metropolita para cuidar a los niños en Halloween?

La Policía Metropolitana de Bogotá recomendó que los adultos acompañen constantemente a los niños en los recorridos para pedir dulces, que los menores porten información de contacto, y que se tenga especial cuidado al cruzar las calles, preferiblemente usando pasos peatonales. También sugirió revisar los dulces antes de consumirlos, evitar productos abiertos o sospechosos, prevenir conflictos y riñas, y reportar cualquier emergencia a la línea 123 o en un CAI. Estas medidas buscan evitar incidentes y garantizar una fiesta segura para todos los menores.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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