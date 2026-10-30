Por: Portal Bogotá

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Bogotá se prepara para celebrar en grande el Día de los Niños y el Día Dulce durante el viernes 30 y sábado 31 de octubre de 2026, con una variada agenda cultural en diferentes espacios de la ciudad. De acuerdo con la información publicada por el portal oficial www.bogota.gov.co, la capital ofrece un abanico de actividades gratuitas y con boletería, organizadas por la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte y sus entidades adscritas, orientadas a que las familias disfruten, exploren y compartan la cultura en escenarios como bibliotecas, teatros, parques y centros culturales.

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La programación arranca el viernes 30 de octubre con opciones tan diversas como la fábula ecológica ‘La Profecía del Frailejón’ presentada por la Fundación Gilberto Alzate Avendaño (FUGA), que promueve el cuidado del agua a través del teatro. Ese día, el Castillo de las Artes realizará la jornada ‘Desde las Artes: La Toma Dulce’, fortaleciendo lazos comunitarios con presentaciones artísticas y olla comunitaria. Para quienes disfrutan la música, la Banda Filarmónica Juvenil ofrecerá un concierto de Halloween en la plazoleta City U, mientras que la Filarmónica de Bogotá interpretará clásicos sinfónicos bajo la batuta de Elizabeth Vergara Gallego en el Auditorio Fabio Lozano.

El cine también estará presente el viernes 30 con la proyección de la película japonesa ‘Kanasandō’ en el Centro Felicidad Chapinero, además de actividades especiales en las bibliotecas públicas Soledad Lamprea y Las Ferias, pensadas para la primera infancia y sus familias.

El sábado 31 de octubre, las celebraciones continúan con eventos destacados como ‘La Milla Encantada’ en el Bronx Distrito Creativo y el Chiquitortazo en La Media Torta, donde la Orquesta Filarmónica Prejuvenil rinde homenaje a la diversidad musical colombiana. El Teatro El Ensueño presentará el concierto ‘Jacana Jacana’, un recorrido musical que resalta la riqueza natural del país. Además, varias bibliotecas y salas de la ciudad, como la Biblioteca Pública Julio Mario Santo Domingo y la Biblioteca Pública Manuel Zapata Olivella - El Tintal, realizarán conciertos temáticos y pijamadas literarias orientadas a bebés y familias.

El Centro Felicidad Chapinero celebrará con actividades que incluyen la proyección de la película ‘Ponyo’—dirigida por Hayao Miyazaki—experiencias recreativas y espacios creativos para que niños y niñas diseñen disfraces y personajes. Los Centros de Formación Crea de Idartes, entre tanto, integrarán la festividad al proceso artístico de sus participantes mediante talleres y actividades colectivas.

Según lo consignado por www.bogota.gov.co, estas actividades buscan no solo proporcionar entretenimiento, sino invitar a niñas, niños y adultos a descubrir, jugar y aprender juntos a través del arte, la música, el cine y la literatura, aprovechando la riqueza de la oferta cultural capitalina durante el Día Dulce y Halloween.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las actividades destacadas por la Secretaría de Cultura para el Día de los Niños en Bogotá?

La Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá, junto a sus entidades adscritas, destaca actividades como conciertos sinfónicos, jornadas de teatro, talleres de lectura, proyecciones de cine, y experiencias interactivas en espacios como bibliotecas, parques y teatros. Figuran eventos como ‘La Profecía del Frailejón’ en la FUGA, conciertos de la Filarmónica Juvenil, proyecciones de películas japonesas en el Centro Felicidad Chapinero y jornadas de disfraces en el Bronx Distrito Creativo.

¿Qué significa el Día Dulce y cómo se celebra en los escenarios culturales de Bogotá?

El Día Dulce es una celebración asociada a Halloween en Bogotá, en la que se promueve la integración familiar por medio de actividades artísticas, juegos, literatura y música. Escenarios culturales como bibliotecas, teatros y centros culturales programan jornadas temáticas, donde los niños pueden participar en concursos de disfraces, pijamadas literarias, talleres creativos y conciertos, siempre pensados para el disfrute colectivo y el fortalecimiento de los lazos comunitarios.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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