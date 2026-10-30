Por: Portal Bogotá

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El arte y la cultura en Bogotá encuentran espacios de expresión abiertos a toda la ciudadanía, destacando eventos que buscan resaltar la identidad nacional. Uno de estos escenarios es ‘El Color de Nuestras Voces’, una propuesta interdisciplinar desarrollada por la Compañía Corporeus Danza. De acuerdo con la programación de ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, la obra llega a El Muelle de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño (FUGA) como una función gratuita, programada para el viernes 30 de octubre de 2026, a las 6:00 p. m. La entrada está abierta al público hasta completar aforo, lo que invita a los bogotanos a sumarse y vivir una experiencia artística sin barreras de acceso.

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La puesta en escena, según el anuncio oficial, forma parte de las presentaciones de los ganadores del Premio Circulación en Artes Vivas y Musicales. Con ello, se reconoce la labor de agrupaciones artísticas que, a través de su creatividad, contribuyen a fortalecer la vida cultural de la ciudad. ‘El Color de Nuestras Voces’ utiliza la danza, la música y el teatro como lenguajes articulados en un relato escénico. Este enfoque permite recorrer las expresiones culturales que configuran la identidad colombiana, tomando como base los colores de la bandera nacional. Además de celebrar la diversidad, la obra propone una reflexión sobre los vínculos culturales que intervienen en la construcción colectiva de la nación.

El evento se lleva a cabo en el centro de Bogotá, específicamente en calle 10 n.º 3-16, dentro de las instalaciones de la FUGA, espacio reconocido por su apuesta a la cultura urbana y tradicional. De acuerdo con la información oficial difundida, la invitación no se limita a un público específico; se hace énfasis en la entrada libre y en que el arte está disponible para todas las personas. Este tipo de iniciativas permiten acercar la danza, la música folclórica y el teatro a ciudadanos que, en otras circunstancias, podrían no tener acceso a las mismas.

Con programas como este, la ciudad reafirma su compromiso con el acceso inclusivo a la cultura y el arte, posicionando a sus habitantes como protagonistas activos en la construcción de identidad.

¿En qué consiste la obra ‘El Color de Nuestras Voces’ de Corporeus Danza?

La obra ‘El Color de Nuestras Voces’ es una propuesta escénica de la Compañía Corporeus Danza que, mediante la combinación de danza, música y teatro, explora las expresiones culturales que dan forma a la identidad colombiana. El relato utiliza los colores de la bandera nacional para reflexionar sobre los vínculos y la diversidad que caracterizan al país, invitando al público a reconocer estos elementos como fundamentales para la construcción colectiva.

¿Dónde y cuándo se presenta la función gratuita de ‘El Color de Nuestras Voces’ en Bogotá?

De acuerdo con la información oficial, la función gratuita de ‘El Color de Nuestras Voces’ tendrá lugar el viernes 30 de octubre de 2026, a las 6:00 p. m. El evento se desarrollará en El Muelle de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño (FUGA), ubicado en la calle 10 n.º 3-16, centro de Bogotá. La entrada es libre hasta completar el aforo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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