Por: Portal Bogotá

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El sábado 31 de octubre de 2026, la medida de pico y placa en Bogotá presenta algunas particularidades importantes para quienes se movilizan por la ciudad. De acuerdo con información oficial publicada por la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM), esta norma aplicará durante esa jornada únicamente para ciertos tipos de vehículos, mientras que los carros particulares estarán exentos de cumplir con la restricción ese día en específico.

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En el caso de los taxis, la medida regirá desde las 5:30 de la mañana hasta las 9:00 de la noche. Según datos de la SDM, solo podrán circular por Bogotá los taxis cuyas placas terminen en los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 0. Los demás deberán abstenerse de transitar durante ese horario, como parte del calendario de regulación que busca mejorar la movilidad.

Para los vehículos de servicio especial, identificados por portar placa blanca, también regirá el pico y placa el sábado 31 de octubre. La normativa para este tipo de vehículos funciona de lunes a sábado en el mismo horario de 5:30 de la mañana a 9:00 de la noche. Solamente podrán circular quienes tengan placas finalizadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 0, consolidando así la coincidencia en la restricción de taxis y vehículos de servicio especial.

La situación es distinta para los vehículos de carga, que enfrentan una medida específica si superan los 20 años de antigüedad. Para este segmento automotor, la restricción también aplica los sábados, de 5:00 de la mañana a 9:00 de la noche, aunque con números de placa distintos. De acuerdo con la SDM, ese sábado solo podrán circular los vehículos de carga cuyas placas terminen en 0, 2, 4, 6 y 8. Es fundamental subrayar que esta restricción no se aplica los domingos ni los días festivos, lo que ofrece un alivio para quienes dependen de este tipo de transporte en fechas especiales.

Por último, desde la Secretaría Distrital de Movilidad recomiendan no dejarse engañar por páginas falsas que ofrezcan el denominado "pico y placa solidario" para el día mencionado, dado que esta opción no está habilitada y puede implicar sanciones para quienes caigan en fraudes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los horarios del pico y placa en Bogotá para el sábado 31 de octubre de 2026?

El sábado 31 de octubre de 2026, los horarios de pico y placa en Bogotá, de acuerdo con la Secretaría Distrital de Movilidad, son los siguientes: para taxis y vehículos de servicio especial, la restricción va de 5:30 a. m. a 9:00 p. m. Para vehículos de carga de más de 20 años de antigüedad, el horario es de 5:00 a. m. a 9:00 p. m.

¿Qué vehículos están exentos del pico y placa en Bogotá el 31 de octubre de 2026?

Según la información oficial de la Secretaría Distrital de Movilidad, el sábado 31 de octubre de 2026 los vehículos particulares están exentos de pico y placa y pueden circular libremente por la ciudad. Sin embargo, taxis, vehículos de servicio especial y vehículos de carga antiguos sí deben cumplir las restricciones según el número final de sus placas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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