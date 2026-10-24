Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Ibagué se alista para una nueva edición de Ibagué Ciudad Rock, evento que en esta ocasión celebra sus 25 años, consolidándose como uno de los festivales más importantes de la región. De acuerdo con la información proporcionada, el festival se llevará a cabo del viernes 23 al domingo 25 de octubre en el Patio de Banderas de la Unidad Deportiva de la calle 42. La organización ha confirmado la participación de 67 agrupaciones y más de 600 artistas sobre los escenarios.

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Durante las tres jornadas, la oferta musical se extenderá a través de tres escenarios que brindarán espacio para géneros como el rock, metal y la música electrónica. Entre los artistas invitados figuran agrupaciones reconocidas como Los Pericos, Raven, Doctor Krápula y Kraken, lo que ha aumentado la expectativa sobre el aforo, estimando la asistencia de aproximadamente 20.000 personas, según los organizadores.

La programación arrancará el viernes 23 de octubre a las 5:00 de la tarde y finalizará a medianoche. El sábado 24 y el domingo 25, las actividades comenzarán a las 2:00 de la tarde y se mantendrán hasta las 12:00 de la noche. Además de los conciertos, el público podrá disfrutar de espacios orientados a la cultura geek, muestras gastronómicas y de emprendimientos locales, actividades pensadas para enriquecer la experiencia más allá de la música.

Ibagué Ciudad Rock abrirá sus puertas a asistentes desde los siete años de acuerdo con las reglas del festival, aunque los menores deberán contar con la compañía de un adulto y su permanencia estará permitida únicamente hasta las 9:00 de la noche. Por otra parte, las zonas VIP están destinadas exclusivamente a mayores de 18 años. La organización recomienda consultar previamente las condiciones específicas y la agenda del evento en los canales oficiales, priorizando la seguridad y el buen desenvolvimiento de la jornada.

Respecto al ingreso, los organizadores han adoptado un esquema de aporte voluntario desde $10.000 pesos colombianos por día, con modalidades tanto generales como VIP para uno o los tres días. Los accesos estarán situados sobre la carrera Quinta y la avenida Ferrocarril, con ingreso a la Unidad Deportiva de la calle 42, facilitando el flujo y la seguridad de los asistentes.

Con esta celebración, Ibagué Ciudad Rock reafirma su posición como punto de encuentro cultural y musical, promoviendo la diversidad artística y el reconocimiento de agrupaciones nacionales y locales.

¿Cuáles son los horarios y actividades principales de Ibagué Ciudad Rock 2026?

El festival tendrá una programación que inicia el viernes a las 5:00 de la tarde, extendiéndose hasta la medianoche, y los días sábado y domingo desde las 2:00 de la tarde hasta las 12:00 de la noche. Habrá tres escenarios con presentaciones de rock, metal y música electrónica, además de actividades como cultura geek, gastronomía y emprendimientos, según la organización del evento.

¿Cuáles son las condiciones de acceso y precios de entrada para Ibagué Ciudad Rock?

Según la información mostrada por los organizadores, la entrada está permitida a partir de los siete años y los menores deberán permanecer acompañados por un adulto hasta las 9:00 de la noche. El acceso general o VIP requiere un aporte voluntario desde $10.000 por día, con diversas modalidades disponibles. El ingreso se realizará a través de los puntos establecidos en la carrera Quinta y la avenida Ferrocarril hacia la Unidad Deportiva de la calle 42.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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