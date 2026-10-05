Iron Maiden está a pocos días de aterrizar en Bogotá y hay razones de sobra para que los fanáticos del heavy metal tengan marcada en el calendario la fecha del domingo 11 de octubre.

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(Vea también: Iron Maiden mostró que Bogotá ha madurado para conciertos, pero aún le falta mucho)

La banda británica se presentará en el Vive Claro con su gira ‘Run For Your Lives’, un recorrido mundial construido alrededor de los 50 años de historia de Iron Maiden. El evento está programado para las 7:00 de la noche y también tendrá en su cartel a The Raven Age. Todavía hay boletas y las puede comprar en el sitio web autorizado.

Pero hay un detalle que hace especialmente atractiva esta gira: Iron Maiden recuperó una canción que llevaba décadas fuera de sus conciertos.

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1. ‘Infinite Dreams’ volvió después de 38 años

Esta es probablemente la razón más especial para quienes conocen a fondo la historia de Iron Maiden.

‘Infinite Dreams’, canción incluida en el álbum Seventh Son of a Seventh Son, volvió al repertorio en 2026 después de haber sido interpretada por última vez en vivo en 1988.

El regreso ocurrió durante el comienzo de la gira ‘Run For Your Lives’ y fue una de las grandes novedades del espectáculo. La canción no solo apareció en las primeras fechas: también se ha mantenido en el repertorio durante la etapa norteamericana.

De hecho, fue una de las grandes sorpresas que la banda preparó para esta celebración de su historia.

Para dimensionarlo: entre la última interpretación de Infinite Dreams en 1988 y su regreso en 2026 pasaron 38 años. Y sí: Bogotá podría tener la oportunidad de escucharla en vivo.

2. El repertorio está cargado de clásicos

La segunda razón está en el repertorio que Iron Maiden viene presentando durante esta gira.

En su concierto más reciente en Ciudad de México, el 2 de octubre, la banda interpretó canciones como ‘Murders in the Rue Morgue’, ‘Wrathchild’, ‘Killers’, ‘The Number of the Beast’, ‘Infinite Dreams’, ‘Powerslave’, ‘2 Minutes to Midnight’, ‘Rime of the Ancient Mariner’, ‘Run to the Hills’, ‘The Trooper’, ‘Hallowed Be Thy Name’ e ‘Iron Maiden’.

El cierre tampoco es precisamente tímido: ‘Aces High’, ‘Fear of the Dark’ y ‘Wasted Years’ aparecen en el encore de las fechas recientes.

Eso sí, hay una precisión importante: el repertorio de Bogotá no está confirmado de manera oficial antes del concierto. Lo que sí existe es una constante en las fechas recientes de ‘Run For Your Lives’, por lo que ese listado permite anticipar buena parte de lo que podría escucharse en la capital.

3. Es una gira pensada para celebrar 50 años de Iron Maiden

No se trata de una gira cualquiera.

‘Run For Your Lives’ fue presentada como la celebración de los 50 años de carrera musical de Iron Maiden, una fecha redonda que le da al espectáculo un carácter especial dentro de la trayectoria de la banda.

Y el propio repertorio ayuda a entender el concepto: canciones de diferentes momentos de la etapa clásica de Iron Maiden ocupan buena parte del concierto.

Para los seguidores de varias generaciones, es una oportunidad de encontrarse en un mismo escenario con canciones que marcaron buena parte de la historia del heavy metal.

4. Bogotá hace parte de una gira mundial

La presentación en la capital colombiana no es un concierto aislado.

Iron Maiden está recorriendo diferentes países con ‘Run For Your Lives’, después de pasar por Europa y Norteamérica y antes de continuar por otras ciudades de Latinoamérica y posteriormente por Oceanía y Asia.

La fecha colombiana está oficialmente registrada para el 11 de octubre de 2026 en Vive Claro, con The Raven Age como artista invitado.

Para los fanáticos colombianos, eso convierte la presentación en una de las paradas latinoamericanas de una gira diseñada para celebrar medio siglo de historia.

5. Porque no todos los días se puede ver a Iron Maiden celebrando medio siglo

Hay conciertos que se disfrutan por las canciones y otros que adquieren una dimensión especial por el momento en que ocurren. Este pertenece a la segunda categoría.

Iron Maiden llega a Bogotá en una gira que celebra sus 50 años, con un repertorio construido alrededor de buena parte de sus clásicos y con el regreso inesperado de ‘Infinite Dreams’, una canción que estuvo ausente de los escenarios durante casi cuatro décadas.

Por eso, para quien todavía está dudando si vale la pena ir, la respuesta puede estar precisamente en ese detalle: no necesariamente se trata de volver a escuchar las mismas canciones de siempre, sino de ver qué hizo la banda con su propia historia medio siglo después de haber comenzado el camino.

Salsa al Parque 2025 CONFIRMADO

¡Buenas noticias para los salseros! El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos (Idiger) aprobó el plan de emergencias y Salsa al Parque 2025 ya tiene luz verde. El festival tendrá lugar este 4 y 5 de octubre en el Parque Simón Bolívar con un aforo máximo de 40.000 personas. Habrá un Puesto de Mando Unificado (PMU) permanente para garantizar seguridad, y se aplicarán estrictos controles de ingreso.