Shakira es una de las artistas más importantes en la historia, no solo del país, sino del mundo, pues la cantante llena todos los estadios en los que hace conciertos, con miles de personas cantando sus canciones así no hablen precisamente en español.

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(Ver también: Shakira volvió a brillar en la final del Mundial: así fue su ‘show’ en el MetLife Stadium)

De hecho, su más reciente gira de conciertos así lo demuestra, pues realmente al país que va llena los escenarios por sus reconocidas canciones, ‘shows’ e incluso invitados que lleva.

Ahora, en el más reciente concierto que llevó a cabo en Madrid, la barranquillera la sacó del estadio, puesto que llevó a una invitada de talla mundial como lo es Dua Lipa a cantar una de sus canciones más reconocidas: ‘Antología’.

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Así fue la presentación completa de las cantantes:

MADRID, YOU GOT DUA LIPA! 😭🔥 Shakira and Dua Lipa take the stage together for a surprise performance of “Antología” during #LMYNLWorldTour in Madrid! https://t.co/kETDzlJR7c — ShakiraMedia (@ShakiraMedia) October 3, 2026

Este video rompió las redes sociales, pues el video cuenta con millones de vistas, miles de comentarios, compartidos y más, puesto que las dos son de las artistas más importantes del mundo en la actualidad.

Ahora, por otro lado los que tienen boletas para el resto de conciertos esperan que también haya invitados de esta talla, por lo que ahora le pusieron una presión extra a la artista.

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Qué conciertos siguen en la gira de Shakira

Por lo pronto, a la cantante colombiana aún le quedan cuatro fechas en la capital española: 4, 9, 10 y 11 de octubre, fechas en las que todavía hay algunos asientos disponibles.

Luego viajará a medio oriente para seguir con su gira, pues tendrá conciertos en Kirguistán, Emiratos Árabes Unidos y Egipto, conciertos que ya serán en el mes de noviembre.

Salsa al Parque 2025 CONFIRMADO

¡Buenas noticias para los salseros! El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos (Idiger) aprobó el plan de emergencias y Salsa al Parque 2025 ya tiene luz verde. El festival tendrá lugar este 4 y 5 de octubre en el Parque Simón Bolívar con un aforo máximo de 40.000 personas. Habrá un Puesto de Mando Unificado (PMU) permanente para garantizar seguridad, y se aplicarán estrictos controles de ingreso.