Por: EL PILON SA

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El caso del tiroteo en la discoteca Club Rojo ha dejado una marca imborrable en quienes lo han seguido de cerca. Un saldo de ciento veintiocho víctimas mortales y una joven desaparecida, Bianca, es el punto de partida de una búsqueda frenética y llena de incertidumbre, según narra Sharith Yulieth Méndez Alvarado, autora del relato y testigo indirecta de la angustia detrás del caso. El texto, contado en primera persona por Zoe, una adolescente obsesionada con encontrar respuestas, se adentra en los rincones más oscuros de una tragedia aún sin esclarecimiento.

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Desde el inicio, Zoe revela no haber dormido en veintitrés días, impulsada por una pregunta constante: ¿por qué nadie busca a Bianca? Ni familiares ni autoridades parecen dar señales de interés, lo que refuerza la soledad y el abandono de la joven desaparecida. El relato avanza cuando Zoe se dirige a la casa de la familia de su amiga, encontrando solo a la abuela de Bianca. La mujer, de avanzada edad, muestra distancia emocional y afirma que ni siquiera la propia madre de Bianca manifestó pesar por la desaparición de su hija, ahondando así en la gravedad del abandono familiar y en la sensación de que todo el entorno ha fallado.

La tensión aumenta cuando, durante la visita a la casa de la abuela, aparece un hombre encapuchado, un elemento que siembra sospechas sobre su posible vínculo con la tragedia. Zoe, decidida a seguir cualquier pista, encuentra una fotografía en las redes sociales de Bianca donde aparece el mismo hombre. Esto la lleva nuevamente al Club Rojo, donde la protagonista enfrenta una peligrosa persecución y una tensa confrontación con la verdad. Allí se revela que el hombre encapuchado es el hermano de Bianca, quien acusa a Zoe de ser la responsable del destino de su hermana. El conflicto alcanza su punto máximo cuando Zoe, en un acto impulsivo, acaba con la vida del hermano, ampliando el número de víctimas a ciento veintinueve y dejando sin respuesta el paradero de Bianca.

La policía trata de recolectar pruebas, pero el misterio persiste: nadie puede explicar a ciencia cierta qué ocurrió con la única sobreviviente desaparecida, perpetuando así la incertidumbre y el dolor en el entorno afectado.

¿Qué se sabe sobre la desaparición de Bianca tras el tiroteo en Club Rojo?

Según el relato, luego de un tiroteo en la discoteca Club Rojo, todas las personas murieron excepto Bianca, quien se encuentra desaparecida desde hace veintitrés días. No hay testigos y la búsqueda ha sido infructuosa, agravada por el desinterés de los familiares y la dificultad de acceder a pruebas concluyentes.

¿Quién era el hombre encapuchado vinculado al caso de Bianca y cuál era su relación?

El hombre encapuchado, que aparece en una fotografía junto a Bianca y es identificado por Zoe durante su investigación, resulta ser el hermano de la joven desaparecida. Él confronta a Zoe, acusándola de haber secuestrado y posiblemente asesinado a Bianca, lo que desencadena una confrontación mortal y hunde aún más el caso en el misterio.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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