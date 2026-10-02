Luisa Fernanda W compartió con sus seguidores un momento especial junto a Pipe Bueno, quien decidió mostrarle por primera vez una canción que compuso pensando en ella.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Pipe Bueno rompe el silencio sobre su recuperación de las adicciones: “Un día a la vez”)

La creadora de contenido publicó el video en su cuenta de X y acompañó las imágenes con un mensaje en el que hizo referencia a la importancia del momento que están viviendo como pareja.

“Ya que estamos generando tanta conversación en esta red social, por aquí les dejo más, para que sigan conversando. Dios siempre guiando cada paso que damos”, escribió Luisa.

Lee También

En el video, Pipe explicó que llevaba varios meses trabajando en la canción y que quería que Luisa fuera la primera persona en escucharla antes de que fuera publicada oficialmente.

El tema se llama ‘Mi esposa’ y hará parte del próximo álbum del cantante.

Antes de comenzar a interpretarla, Pipe le entregó una carta a Luisa en la que explicó por qué decidió escribirle la canción precisamente en este momento.

Ya que estamos generando tanta conversación en esta red social, por aquí les dejo más, para que sigan conversando. Dios siempre guiando cada paso que damos. 🌷🌷🌷🌷 @PipeBueno pic.twitter.com/GQckixcMRn — Luisa Fernanda W (@luisafernandaw) October 3, 2026

Pipe Bueno le dedicó ‘Mi esposa’ a Luisa Fernanda W

En la carta, Pipe reconoció que durante mucho tiempo se cuestionó por no haber escrito antes una canción dedicada a Luisa o a sus hijos.

El cantante contó que tuvo varias canciones que comenzó a trabajar, pero que nunca terminó porque no sentía que fueran suficientemente especiales para su familia.

También hizo una reflexión sobre momentos de su vida en los que, según explicó, algunas sesiones de trabajo terminaron desviándose por el consumo de licor o por distracciones que consideraba poco importantes.

Pipe aseguró que con el tiempo entendió por qué esa canción no había llegado antes.

“Tal vez esta canción nunca pudo llegar antes, es más, imposible que llegara, pero llegó justo en el momento indicado”, expresó en la carta.

El artista relacionó ese momento con la etapa que atraviesa actualmente junto a Luisa, especialmente por sus planes de matrimonio.

“Así como justo ahora nos vamos a casar en el tiempo perfecto”, escribió.

La canción también incluye un mensaje sobre la relación y la familia, con una reflexión en la que Pipe reconoce que el amor no siempre significa tener una historia perfecta.

La frase de Pipe Bueno sobre su historia con Luisa Fernanda W

Después de leer la carta, Luisa escuchó por primera vez la canción interpretada por Pipe.

En la letra, el cantante hace referencia a la historia de amor que ambos han construido y asegura que algunos aspectos de esa relación no han sido contados como realmente ocurrieron.

“Voy a contarte una historia, una que ha sido mal contada. Yo estuve ahí y nadie sabe nada. No es como decían las portadas”, canta Pipe.

“Nada fue planeado, pero estaba claro que no se veía venir. Nadie elige cuándo se enamora, solo Dios”, agrega.

Pipe también le dedica una declaración directa a Luisa: “Tú eres mi pasado, presente y futuro”.

La reacción de la creadora de contenido fue de emoción. Después de escuchar la canción, Luisa le expresó su amor al cantante.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.