Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Edwin Mauricio Olivera fue la víctima de un violento ataque con arma de fuego ocurrido este viernes en un sector concurrido de Ibagué. El hecho se registró específicamente en la calle 37 con carrera quinta, una zona reconocida de la ciudad, cuando Olivera, de aproximadamente 30 años, se movilizaba en una Mazda CX-30 blanca. Según la información recogida por el diario El Nuevo Día, el incidente tuvo lugar hacia las 2:40 de la tarde, en circunstancias en que la víctima aparentemente llegaba hasta el parqueadero del edificio Fontainebleau.

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De acuerdo con versiones preliminares provenientes de ese medio, el hombre fue sorprendido por dos hombres en motocicleta que, al parecer, lo interceptaron y le dispararon en varias ocasiones. Tras el ataque, Olivera recibió auxilio inmediato y fue trasladado en ambulancia al Hospital Federico Lleras Acosta, punto de referencia en emergencias médicas en la ciudad. Al centro asistencial ingresó consciente y con signos vitales estables, según puntualizó la fuente.

Frente a este hecho violento, las autoridades han iniciado una investigación para esclarecer los móviles del ataque. Una de las principales hipótesis que manejan los investigadores, según expresa El Nuevo Día, es un posible hurto bajo la modalidad de fleteo. El término "fleteo" hace referencia a robos cometidos después de que la víctima haya retirado una suma considerable de dinero u objetos valiosos. En este caso, la información suministrada por los organismos de seguridad apunta a que presuntamente le habría sido arrebatada una cadena de oro a Edwin Mauricio Olivera en el momento del ataque.

Además, se reportó que los presuntos responsables habrían escapado rápidamente hacia la avenida Ambalá, aunque estos datos se encuentran en proceso de verificación por parte de las autoridades. El proceso investigativo se enfoca en establecer la identidad de los dos hombres que participaron en el hecho y determinar si el objetivo era únicamente el hurto o si había otras motivaciones detrás del violento episodio, cuya víctima sigue bajo observación médica.

¿Qué se sabe del estado de salud de Edwin Mauricio Olivera tras el ataque en Ibagué?

De acuerdo con la información publicada por El Nuevo Día, Edwin Mauricio Olivera fue trasladado de inmediato al Hospital Federico Lleras Acosta, a donde ingresó consciente y con signos vitales estables. Hasta el momento, no se ha suministrado un parte médico actualizado, pero las fuentes consultadas indicaron que su condición era controlada tras recibir auxilio inmediato.

¿Por qué las autoridades consideran el fleteo como una posible causa del ataque en Ibagué?

Las autoridades están considerando el fleteo como una hipótesis relevante porque, según lo informado por El Nuevo Día, en medio del ataque presuntamente le fue arrebatada una cadena de oro a la víctima. Esta modalidad de robo implica seguir a una persona para despojarla de objetos de valor, especialmente después de detectar recientes retiros de bienes o dinero.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Ocurrió en Kennedy, donde esta persona atropelló a varios conductores de moto y luego huyó del lugar. La comunidad lo persiguió y más adelante lo alcanzaron para golpearlo hasta provocarle la muerte. Por el hecho no hay ninguna persona capturada.